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Jessi連發大膽內衣照！擠出渾圓美胸＋水蛇腰　狂吸百萬讚

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編輯／JJ

韓國饒舌歌手Jessi因強烈的歐美氣質在演藝圈中特別突出，前凸後翹的極致「S」曲線是她引以為傲的招牌，近期Jessi為內衣品牌拍攝合作形象，大方示範代言系列，連發內衣美照圖輯，各種撩人姿態讓渾圓飽滿的胸型與水蛇腰一覽無遺，網友們瞬間臉紅心跳暴動，一天內就狂吸近百萬讚。

▲Jessi內衣形象。（圖／翻攝自IG）

▲Jessi內衣形象。（圖／翻攝自IG）

▲Jessi最新內衣代言廣告。（圖／翻攝自IG@jessicah_o）

雖然Jessi 17歲就出道，但是現在32歲的她，最近幾年才開始爆紅起來，尤其是開始上節目後，激發了Jessi超強大的綜藝魂，直話直說的嗆辣風格與幽默魅力替她吸粉無數，加上近期新歌《What Type of X》與去年神曲《NUNU NANA》，都讓Jessi的人氣推到高峰。

▲Jessi內衣形象。（圖／翻攝自IG）

▲Jessi的好身材反而常成為酸民攻擊目標。（圖／翻攝自IG@jessicah_o）

Jessi曾在節目上大方承認整形，包括臉和身體都動過手腳，也因此常收到酸民攻擊，不過Jessi則是霸氣回應：「我花了自己的錢整出來的，為什麼要叫我藏起來？」

▲Jessi內衣形象。（圖／翻攝自IG）

▲Jessi內衣形象。（圖／翻攝自IG）

▲Jessi傲人上圍＋水蛇腰讓粉絲都看傻了。（圖／翻攝自IG@jessicah_o）

這回與內衣品牌DOROSIWA合作出鏡廣告，Jessi秉持一向的大膽風格，在西裝外套、襯衫中僅穿著裸色與黑色的內衣演繹，大方展露傲人的上圍，渾圓飽滿的胸型擠出深溝，且顯得水蛇腰更加窈窕，令人看得臉紅心跳，粉絲們紛紛驚嘆：「太緊了，受不了」、「Jessi太辣了」、「性感到不能呼吸了」、「這個腰！」短短不到一天就狂吸超過90多萬讚。

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關鍵字：

Jessi, 饒舌歌手, 性感, 整形, 內衣照

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