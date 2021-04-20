周杰倫聯手蘇富比闖藝術圈　3歲兒手擺背後乖乖賞畢卡索名畫超萌

▲周杰倫在尚．米榭．巴斯奇亞《無題》（橘色運動人像）畫前留影，此作品於2018年以逾2.6億元台幣拍出。（圖／翻攝jaychou IG）



記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）宣布，將於6月首度與華語流行音樂天王周杰倫合作，雖然對於詳情仍處保密階段，但已認證他除了是出色的創作歌手、演員和導演，也是一位充滿熱忱的藝術收藏家，這項重磅合作除了讓嬌妻昆凌以他為榮，也引來熱愛藝術的蔡康永留言「無比期待你展現藝術眼光」。

▲周杰倫是已故藝術家巴斯奇亞的忠實粉絲。（圖／翻攝jaychou IG）



周杰倫愛錶、愛車眾所皆知，近幾年眼光更投向藝術圈，IG分享的照片常有名畫或熱門公仔入鏡，他曾分享在美國已故藝術家尚．米榭．巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）《無題》（橘色運動人像）畫作前留影的照片，寫下「忠實粉絲」四字，此作品2018年由國際拍賣行佳士得以超過2.6億元台幣拍出。

▲周杰倫欣賞德國藝術家李希特的作品。（圖／翻攝jaychou IG）



不僅是巴斯奇亞的忠實粉絲，周杰倫對德國藝術家李希特（Gerhard Richter）的作品也相當傾心，一雙寶貝兒女耳濡目染，跟著他四處欣賞世界級藝術作品，一張父子倆雙手放背後、帶著敬意欣賞畢卡索畫作的照片，3歲Romeo可愛模樣不禁讓人會心一笑，周杰倫也得意標註「有其父必有其子」。

▲周杰倫與兒子手放背後，安靜欣賞畢卡索畫作。（圖／翻攝jaychou IG）

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