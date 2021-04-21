嘴超緊！「最守得住秘密」星座Top 3 　處女裝傻、冠軍跌破眼鏡

▲最守得住秘密的星座Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

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心裡的秘密累積多了，總是會想要找人傾訴，但傾訴的對象其實很重要，因為有些人就是「大嘴巴」，告訴他就等於告訴了全世界，反觀少部分人，卻很能夠守住秘密，以下就公開最守得住秘密的可靠星座Top 3 ，簡直人品滿分。

Top 3 水瓶座

水瓶座的內心很深，隱藏許多不為人知的秘密，完全做到了「守口如瓶」，不光是自己的事情，就連他人的秘密，水瓶也一概閉上嘴巴，他們很清楚什麼該說、什麼不該說。每當外人要套水瓶的話的時候，根本是難上加難，水瓶會開始一連串轉移話題的策略來模糊焦點，為的是繼續保守著秘密，有這樣的知己絕對是好事一件。

Top 2 處女座

處女座是12星座中非常懂得察言觀色的星座，「多聽少說」是他們的特點，這也就造就了處女其實什麼都知道，但是什麼都不說，很可能消息在朋友間傳開的時候，才發現處女其實是最早知道的那個，但是聰明的他們總是裝成不知道的模樣，一不小心就把人耍得團團轉。

Top 1 天蠍座

天蠍座很重視朋友之間的關係，只要你當天蠍是知己，天蠍必定加倍用義氣報答你，所以也是滿分的傾聽者，完全做到了聽完就忘記的狀態，也不會跟外人提起，或是接著去聊八卦，算是很良心的知己。但是請記得，天蠍在關係中是很平等的，如果你洩露了天蠍的秘密，那不是記仇那麼簡單了，天蠍也會給你顏色好看。

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