李敏鎬新美劇《柏青哥》拋棄貴公子形象　日本和服、灰白頭髮造型曝光

▲李敏鎬成為LV精品手錶與珠寶系列的全球代言人。（圖／翻攝自IG@actorleeminho）



文／柯夢波丹

「長腿Oppa」李敏鎬去年主演的韓劇《The King：永遠的君主》，在Netflix上架之後，一直盤據美國收視排行榜前10大位置，最高更曾登上第7名，而這部作品果然讓美國市場也注意到他，讓他一舉登上Apple TV +投資的美劇《Pachinko》（柏青哥）主角位置，這也是他野心勃勃想進軍海外市場的第一步。

【從黑道變身成功企業家】

《Pachinko》改編自韓裔美籍作家李珉貞的同名暢銷小說，故事以4代韓國移民家庭為重點，講述韓國被日本佔據時期，當地不少人移民到日本或美國，過著艱苦的二等公民生活，而李敏鎬飾演的Koh Hansu，則是從韓國濟州島移居到日本大阪，並由黑道中人搖身一變而為成功企業家。全劇預計共有8集。

該小說曾被《紐約時報》評為2017年十大最佳書籍之一，連前美國總統歐巴馬都公開推薦此書。而且作家李珉貞當年為了創作這本小說，還特地到日本住了4年，採訪移居當地的韓國人，她也以監製的身份，參與《Pachinko》的拍攝工作。

【拋開貴公子形象搶試鏡】

李敏鎬有多重視這部美劇呢？這從他願意相隔10幾年，繼2009年韓劇《花樣男子》試鏡之後，放低身段參加《Pachinko》的試鏡，好不容易搶下這個角色可以看得出來。

他在接受訪問也坦承了這件事，並表示：「10多年前我曾參加試鏡，跟現在不太一樣，就算被淘汰也沒有什麼好丟臉的。」而去年為了《Pachinko》試鏡，卻讓他非常緊張，卻又感到興奮與期待，「當得知通過了，真的感覺很幸福！」

至於為什麼如此重視這齣美劇？李敏鎬也透露，自己以前的戲路多是白馬王子，或是有錢又帥氣的「人生勝利組」，例如《花樣男子》、《繼承者們》和《The King：永遠的君主》，但他非常渴求改變，想要擺脫過去「高富帥」的形象，因此飾演《Pachinko》裡頭那位不願意對命運低頭，與惡勢力勾結、在艱苦歲月中茁壯的韓國商人角色，令他自己也相當期待。

【新劇罕見造型首度曝光】

《Pachinko》其實早在去年10月便於韓國開拍，一直到2月底才移師加拿大取景，李敏鎬在完成隔離檢疫後正式投入拍攝，日前他在溫哥華趕拍劇期間，被許多粉絲捕獲男神風采，也意外曝光他在新劇的全新造型。

雖然劇組的保密功夫做的很充分，在演員移動的途中都有黑傘遮擋，不過百密仍有一疏，有粉絲就拍到李敏鎬在劇中的一些造型，不但有他穿著超有型的西裝，還有日本傳統和服造型，只不過頭髮略長、臉上還有傷疤。

【破格灰白色頭髮】

另外，更有非常破格的灰白色頭髮，這應該也是李敏鎬自出道以來，首次挑戰把一頭黑髮染成如此淺髮色的模樣

【暖男笑容伴粉絲】

而專注拍劇的李敏鎬，只要看到有守候的粉絲都非常親切、毫無大明星架子，如果遇到現場有粉絲拍照時，也都會露出暖男的笑容並且揮手致意，即使當地天氣寒冷，仍無損他的好心情。

在拍劇之間的空檔，李敏鎬也會順道遊覽加拿大，包括蹲在路邊拍攝鴨子、邊走邊欣賞風景等等，都一一上傳他的IG與粉絲分享，感覺他相當享受其中。此外，根據最新消息指出，《Pachinko》已經在4月10日殺青，至於確實的播出日期尚未確定，粉絲還需要耐心再等待。





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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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