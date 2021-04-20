8成以上的人都搞錯！喝酒其實不能助眠、睡不著躺再久也沒用

▲充足睡眠是健康之本。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Amber

睡眠對人很重要，充足的睡眠能幫助人體代謝運作，睡不好傷身，更會變胖變老。要如何擁有優質睡眠？網傳喝酒能助眠、鬧鐘響後再睡5分鐘能補眠，針對大家對於睡眠的疑問，在此為大家一一解答。

#每天睡5小時就夠？

曾有人提出每天只要睡5小時就足夠，但研究指出，每日若只睡5小時，甚至不足的話，會增加心血管疾病的風險，更有可能會縮短壽命，每日應盡可能睡到7小時，才能維持身體健康運作。

#喝酒能幫助睡眠？

很多人睡不著會喝酒來幫助睡眠，但這只是短暫性入眠，因為酒精容易利尿，半夜裡會增加如廁的次數，進而降低睡眠品質，而更難入睡。也難怪許多人前一天喝酒，隔天醒來會更累。

#睡不著繼續躺就能入睡？

現代人越來越多有睡眠障礙的問題，躺在床上好久都不能入眠，很多人都說其實躺著躺著就睡著了，真的是這樣嗎？曾有研究顯示，如果真的躺了睡不著，不須勉強自己一定要入睡，試著起來做一些不用動腦的事情，嘗試轉換環境，反而有助於睡眠。

#睡前躺著看電視能助眠？

很多人喜歡躺在床上滑手機或看電視，誤以為這樣能放鬆而幫助入眠，殊不知這個習慣會帶來壓力，電視、手機等發出的藍光，不只會延遲褪黑激素的產生，阻礙我們進入睡眠狀態，同時也很傷害眼睛。

#鬧鐘響完再睡5分鐘更精神

很多人都有這個按掉鬧鐘再睡一會兒的習慣，總覺得即便瞇個5分鐘也好，但研究顯示這5分鐘其實並沒有太大作用，即使讓你多睡15分鐘，這樣的睡眠品質都不佳，對消除疲憊沒幫助。

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