包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛、內容量更驚艷

▲MOSCHINO超萌「T恤包」本尊搶先看 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

枯燥的生活總是需要一些搞怪的包款，每次都能激發時尚迷靈感的MOSCHINO ，在本季春夏系列中帶來一款小巧可愛的肩背包，不僅完美還原T恤造型，連縫線都清晰可見，上頭還印製了「I DON'T SPEAK ITALIAN BUT I SPEAK MOSCHINO（我不懂義大利語，但我懂MOSCHINO）」，幽默字樣絕對吸人眼球，《ET FASHION》包開箱帶你搶先仔細看。

▲MOSCHINO 春夏系列靈感源自於50年代的服裝，以「INSIDE OUT」的概念展現一直隱藏在服裝內的細節 。（圖／品牌提供）

MOSCHINO 春夏系列靈感源自於50年代的服裝，復古的同時，採用鮮明的服裝輪廓線條、帶有柔和的色彩組合，最鮮明的就屬設計師Jeremy Scott 以「INSIDE OUT」的概念展現一直隱藏在服裝內的細節，使原本在服裝內部的縫線、考克、標籤與口袋內部皆呈現於外部設計，連包包也不例外。

▲T恤肩背包以義大利的三色國旗，綠、白、紅打造 。（圖／翻攝自品牌官網）

小巧可愛的T恤肩背包更是一大亮點，以義大利的三色國旗綠、白、紅打造，一眼就傳遞濃郁的義大利風情，不過上頭的字樣卻相當厭世，在T恤正中央印製著「I DON'T SPEAK ITALIAN BUT I SPEAK MOSCHINO（我不懂義大利語，但我懂MOSCHINO）」，想低調都難。

▲實測容量一點都不小。（圖／記者鮑璿安攝）

細節處也值得細細品味，運用衣著「INSIDE OUT」的靈感，將本來處於內部的Logo標籤和縫線都直接呈現，增添趣味與視覺效果，當然不忘肩背包的本質，鏈帶賦予皮穿鏈細節，精緻度依舊。雖然是小廢包尺寸，但容量卻恰到好處，實測後發現可裝入手機、錢包以及AirPods耳機，充分滿足使用者所需，絕對是MOSCHINO死忠粉必收包款。

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