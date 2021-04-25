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想瘦臉要先知道妳的臉形！水腫圓臉、寬大方臉必學最強變小臉方式

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文／柯夢波丹

瘦臉按摩、瘦臉產品是瘦臉的指定動作！關於如何改善肉肉臉，有人會選擇按壓消水腫穴道 ；有人會靠醫學美容方法瘦臉；也有人只能以「隱藏法」利用髮型或化妝瘦臉！瘦臉的方式有非常多種，但其實在瘦臉前妳要先知道這件事，這樣才能順利瘦出巴掌小臉！

▲最強瘦臉方式。（圖／翻攝自IG@yanxi531、孫儷微博）

▲最強瘦臉方式。（圖／翻攝自IG@yanxi531、孫儷微博）

其實要快速瘦臉，必需先了解你的臉屬於水腫型、嬰兒肥或脂肪型？無論是肥胖、水腫，或是老化、甚或天生臉部骨格形狀外，就是日常生活習慣也成為大臉的原因。

瘦臉髮型妝容也是其中一個瘦臉方法

因為無論臉形是因為肥胖、水腫，或是老化、甚或天生臉部骨格形狀，而有需要瘦臉的情況下，瘦臉髮型也是其中一個瘦臉的方法，能夠讓妳暫時性的化身巴掌小臉．

瘦臉方法攻全攻略

現在就介紹瘦臉方法攻全攻略。其實瘦臉一直不成功，可能是因為生活習慣而影響，除了要避開養成大臉的原因，更要改變生活習慣、衣著打扮，長遠計還是為臉部肌肉進行適當鍛鍊與保養開始瘦臉。

●水腫型臉

容易在早上出現臉腫，晚上腳腫的情形，或者你是屬於水腫型體質。這個問題多數由於新陳代謝較慢，只要多喝一點水就會令臉部容易積水浮腫。睡眠不足、或是年紀老化，都有機會降低新陳代謝能力，從而導致體內多餘水份無法排出，便出現水腫，也就成為了水腫型大臉。

 
 
 
 
 
 

水腫型瘦臉方法

睡前盡量少喝水、早上進行瘦臉消水腫穴道按摩及多飲用一些利尿效果的飲品； 另外多攝取含鉀的食物，有助減少水份在體內的滯留引起水腫問題。

●嬰兒肥型臉

嬰兒肥胖型的大臉，也視作脂肪型大臉，這類型通常是天生臉頰部位皮膚脂肪就比較豐富。從小看起來臉頰都是肥嘟嘟。而隨着年齡漸長，皮下脂肪會越來越少，一般這類嬰兒肥都會在長大後慢慢地自然瘦下來。脂肪型胖臉是全身脂肪比例的指標，只要成功瘦身，就會成功瘦臉。要進一步搞清自己是否屬於脂肪型，可試試咬牙時捏雙側臉部，能否捏起較厚的皮下脂肪層。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

嬰兒肥型瘦臉方法

建議多做瘦臉按摩，多鍛鍊加速身體脂肪燃燒，也就是說要先減肥；另外也可以在化妝上先利用修容的技巧去打造小臉感；至於飲食方面，要攝取均衡的營養，避免吃太過油膩和辛辣的食物．

●咀嚼肌型臉

咀嚼肌型臉，又稱為肌肉型大臉也就是方臉，固名思義也就是下顎比較寬大，這類型的人比較喜歡咀嚼口香糖，或是愛吃需要咀嚼較長時間的零食，如牛肉乾等。過度使用咀嚼肌，經常咬緊牙關，容易令臉部肌肉緊繃，也會令咀嚼肌發達，就導致咬肌肥大，使得臉形顯得比較大。

咀嚼肌型瘦臉方法

愛吃堅硬食物，或是因為壓力大，經常咬牙切齒的人也會令咀嚼肌發達而出現大臉的情況，所以請記得保持心情愉快，放鬆肌肉；減少進食堅硬的食物；定期進行臉部按摩，讓臉部肌肉放鬆。

●骨骼型大臉

這類型人的臉形是天生的，就算瘦臉但骨頭的形狀就是固定在，所以如果有想要變小臉，或許有需要以化妝修容的方式，或是考慮微整的方式但要留意當中的風險。瘦臉方法實在有很多，依據自己的喜好去選擇，再以安全為本是最實際。

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 瘦臉

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