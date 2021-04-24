「微醉的男人最容易手到擒來！」揭秘男人5心態　越老套的招越有效

文／柯夢波丹

遇到心儀對象，總是被動的等對方展開攻勢嗎？其實，女生並不一定要在愛情中保持被動的一方，在平常的時候可以學著提升自己的魅力，來吸引心上人。而提升魅力的小心機不只是畫個好看的妝或是套上一件好看的洋裝這麼簡單。首先，一定要了解「女生真正的魅力」是什麼。

▲單身女要懂的男人心態，學會這幾招，以後男人就都是妳的囊中物了（圖／翻攝自IG@soyeondal、@jessica.syj）



單身女要懂的男人心態

1. 胸部不是越大越好

C cup是男生公認最有吸引力的上圍，不會太大也不會太小，一手掌握剛剛好。而且一但升到D cup以上，很容易給人一種天然呆、傻傻的感覺，所以別再以為男生都喜歡巨乳妹了！

不管是大奶、小奶，最重要的是胸形比例要好看！運用美胸小秘訣，讓胸部更集中、堅挺，在穿上外衣後，也能挺出滿滿女人味，讓男人目光離不開妳！

▲別再以為男生都喜歡大胸部。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash，下同）



2. 腰臀比例是關鍵



大家公認最完美的腰臀比例是0.7-0.8比1，從生物學的角度來說，這也是最容易懷孕的體型，當然也就是最吸引男性的完美比例囉。

性感的腰線比例，能讓男人保護慾大增，想一手將妳摟進懷裡。所以Angel們要把自己的腰臀比例練好，不單因為這是從古至今最吸引男人的體態，還能讓自己看來更性感，更有吸引力！

想擁有性感的腰臀線，除了在家勤做簡單小運動，更快達到性感曲線外，平時走路也要記得縮好小腹，夾緊屁股，從小地方開始注意，一步一步就能看到大改變囉！

3. 化妝只是單純為了變漂亮？

化妝最重要的是變年輕，像少女般透出好氣色。而年輕女性的生育能力比較好，所以男人才容易被年輕女孩吸引啊！只要讓男人以為妳像年輕女孩一樣，擁有高「產出」能力就能輕鬆擄獲他的心！

不想濃妝嚇跑他，那麼平時保養也要特別留意，除了在不同季節調整自己的保養品外，搭配按摩、食補，就能讓肌膚水潤透亮，如此一來，肌膚重現少女感，淡妝就把男人勾住！

4. 會做飯就是加分

一個男人想安定下來時，可以給他溫飽的女人絕對會大加分！所以平時也要多練練廚藝，並不是非得像大廚一樣燒出一桌好菜，但是偶爾能做飯給他吃，絕對能讓男人印象深刻。

一整天辛苦工作後，看到妳準備的溫馨晚餐，這個瞬間肯定會讓男人死心塌地跟著妳！更重要的是為他親自下廚這件事，絕對值得讓他跟朋友炫耀，所以下廚不只幫他顧到裡子還能顧到面子喔！

5. 微醺的他什麼都好說

想掌握男人最後一步，就是帶他去喝酒。當然不是把他灌到爛醉，而是讓他少許酒精下肚，輕微喝醉就好。

研究指出，微醺的男性對女生的要求比較不嚴格，對外觀也比較沒這麼在乎。也有研究證明，微醺會提升多巴胺數值，情緒也會比較亢奮，要將他「手到擒來」，就千萬別放棄這種時刻。

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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