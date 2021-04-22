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注定孤獨終老「4星座」！摩羯心中只有自己、水瓶根本樂在其中

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▲▼注定孤獨終老4星座。（圖／翻攝自FB）

▲想脫單別心急，以下這4個星座絕對墊底。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

編輯 / Amber

看到路上一對對情侶，單身的你是否也想找一份真愛，很多人萬年單身，並非是條件不好，而是自己造成，先別為他們覺得難過，以下4星座也有人單身也能超快樂，孤獨終老也沒什麼不好！

▲▼注定孤獨終老4星座。（圖／翻攝自FB）

金牛座

金牛座自我保護意識較強，初次見面不多話，個性也比較慢熟。對待不熟悉的朋友，他們喜歡有明顯的界線，刻意保持距離，以求安全。他們很怕不熟朋友過度熱情，這樣反而會讓他們躲起來。所以金牛的戀情通常都是窩邊草，慢熱的他們，常常會不小心錯過很多緣分。

▲▼注定孤獨終老4星座。（圖／翻攝自FB）

摩羯座

和其他星座相比，魔羯相對是利己主義，說白話點就是只顧到自己，無視於別人，有時會讓人感覺好自私。這樣子愛自己的個性，較難和別人將心比心，或是同理他人，如果自己都顧不好，也不可能讓別人走進他心裡。

▲▼注定孤獨終老4星座。（圖／翻攝自FB）

雙子座

雙子出了名的喜歡交朋友，也樂於尋求身邊新奇有趣的事物，他們的世界裡根本不知道什麼是無聊，討厭一成不變的生活，也討厭為了誰而定下來，即便有了另一半也想要無拘無束，這樣的心態讓愛情總是不長久。

▲▼注定孤獨終老4星座。（圖／翻攝自FB）

水瓶座

水瓶座和雙子座某個程度上有異曲同工之妙，都喜歡追求新奇好玩的事情，水瓶連在愛情上面也是幾分鐘熱度，熱戀時候可以掏心掏肺，對另一半無微不至，但過了新鮮期，她又開始把心思拿回來放在自己身上，進而尋求想要的自由，水瓶可以說單身也能很愉快的星座。

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關鍵字：

脫單, 單身, 星座

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