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宋仲基連換6只Hublot百萬錶　帶貨王吸台灣貴客打包

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▲▼宋仲基戴Hublot 。（圖／翻攝hi_songjoongki IG,Hublot提供）

▲宋仲基分享《黑道律師文森佐》照，加碼秀Hublot鑽錶。（圖／翻攝hi_songjoongki IG）
 

記者陳雅韻／台北報導

明星在戲劇中的穿搭日益講究，當中穿戴的精品行頭常成為討論焦點，南韓男星宋仲基於《黑道律師文森佐》中，名錶一只一只換，光是瑞士名錶Hublot（宇舶）就連換6只錶，近日他於個人IG分享新照也是戴百萬的Hublot鑽錶，果然在台吸引劇迷到專賣店打包錶款。

▲▼宋仲基戴Hublot 。（圖／翻攝hi_songjoongki IG,Hublot提供）

 

▲宋仲基戴的經典融合系列皇金黑色鑽錶，1,204,000元。（圖／Hublot提供）

於《黑道律師文森佐》中飾演律師的宋仲基，在開播之初戴過Hublot招牌BIG BANG UNICO皇金計時碼錶、經典融合系列鈦金屬皇金計時碼錶等，不僅運動風的帥氣錶款吸引他，他還能駕馭錶圈鑲嵌126顆鑽石的經典融合系列皇金黑色鑽錶，在西裝袖口閃閃發亮。

▲▼ 《黑道律師文森佐》 。（圖／翻攝Netflix）

▲玉澤演於《黑道律師文森佐》飾演反派張俊宇，將雷達表送給飾演弟弟的男星郭東延。（圖／翻攝Netflix）

同劇中飾演反派張俊宇的男星玉澤演，是南韓雷達表代言人，因此戴著最新Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空自動腕錶黑銀款入鏡，而一場送給郭東延飾演弟弟禮物的戲碼，他也送上雷達表同系列但是黑金款作為禮物，以「兄弟對錶」創造話題。

▲▼ 《黑道律師文森佐》 。（圖／翻攝Netflix）

▲雷達表Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空自動腕錶黑銀款，搭配黑膠帶102,100元。（圖／翻攝Netflix）

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關鍵字：

宋仲基, Hublot, 宇舶, Rado, 雷達表, 玉澤演

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