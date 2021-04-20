眉毛畫錯毀全臉！常見5大畫眉NG誤區　90%人都都犯過

▲眉毛畫得好能幫助調節臉部比例，五官看起來也會更深邃。（圖／翻攝IG@cherie_flavor、＠hince_official）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書@毛戈平形象設計

眉毛對女生來說太重要，佔全臉面積不大，卻會影響五官比例，而且眉毛畫得好，就算沒畫眼妝，看起來就是精神許多，視覺甚至有縮小臉的效果！但不少人常為畫眉而苦惱，明明每天畫，眉毛卻怎樣都畫不好，看起來總是怪怪的？就有彩妝師點出5個常見畫眉NG誤區，這些地雷可能就是你眉毛畫不好的元兇。

誤區1：眉尾比眉頭低



眉尾太低，會讓整個眼睛都被壓住，看起來沒精神，也會使得臉有下垂、老氣的感覺」。在畫的時候要注意，眉尾應該高於眉頭，或至少和眉頭齊平。

誤區2：眉頭畫得太重太方正

畫眉毛時，別用力框畫眉頭，也不要用深色眉粉畫眉頭，看起來會顯得很突兀很假。畫眉頭時建議先用眉筆一根根勾畫，再用眉刷輕輕帶過即可，如果是用眉粉的人，先畫眉中～眉尾，眉頭用眉刷上的餘粉輕輕帶過即可。

誤區3：顏色過深、邊緣生硬



有些人想勾勒出漂亮的眉毛形狀，一不小心就會越畫越多、越畫越寬，最後不僅眉型過粗，眉毛顏色也越來越濃，眉毛看起來就像是「印」上去的，很僵硬，也像一條蟲。

想畫出自然又好看的眉毛，請記得兩大關鍵：「前需後實，上需下實」，也就是眉頭、眉上淡一點，如果有不小心畫得太濃、生硬的地方，就用眉刷稍微刷開。

誤區4：眉毛下垂、沒有眉峰



沒有眉峰、往下垂的眉毛看起來會比較沒精神，就算是喜歡平一點的眉型，也可以稍微保留一點點眉峰，平中帶挑，能讓妝感看起來更精緻、眼神更靈活，也能幫助增加臉部立體感。

誤區5：眉峰太粗太深



把眉峰加深加粗是男生眉毛的畫法，女生的眉毛一般來說是眉頭最粗，眉峰則是比眉頭細或者差不多粗細，但不能比眉頭更粗，否則容易顯得太過凶狠或有陽剛味，想要顯得秀氣一點，眉峰顏色不要特別強調。

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