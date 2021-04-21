fb ig video ETtoday search mobile

曖昧期必看！男生「9個表現」中了一半以上，就是明顯喜歡你

>

▲▼曖昧必看！男生「9個表現」代表喜歡你 。（圖／翻攝自FB）

▲男生的喜歡很直接，不用懷疑他就是對你有好感。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

編輯 / Amber

曖昧最有趣的就是猜對方的心，總是會去想他剛剛的動作，甚至是那個訊息是什麼用意？深怕自己自作多情，又怕錯過了在一起的完美時機，觀察看看你身邊的對象，以下9個表現若中了一半以上，他肯定對你有意思！

#說話會看著你的眼睛

對男生來說，對於沒興趣的人事物絕對不會多看兩眼，如果你經常發現她總是望著你的眼睛，即便對看也不尷尬，反而也有一點小火花，代表他對你有一定的好感。

▲▼曖昧必看！男生「9個表現」代表喜歡你 。（圖／翻攝自FB）

#願意聽你說心事

無論多無聊的事情，他都願意聆聽，甚至是幫你想辦法，只希望讓你開心。

#會和你分享他的一切

當對一個人有意思的時候，他願意把每天的經歷都和你分享，一些丟臉的事情也不怕讓你知道，因為你在他心中的位置不一樣。

#提議一起走走逛逛

明明車程很近，他偏偏想要散步走過去，或是找其他的名目要你陪她去哪去哪，其實他就是想和你耗在一起。

▲▼曖昧必看！男生「9個表現」代表喜歡你 。（圖／翻攝自FB）

#不自覺地想與你接觸

這邊講的不是吃你豆腐，而是喜歡一個人的時候，心裡總不自覺的想要碰觸你，像是安慰時摸摸你的頭，或是一起過馬路是搭著你的肩。

#去哪都很容易偶遇

因為他在意你，總會留意你的動向或是知道你喜歡去哪裡，於是主動找機會接近你，製造出偶遇的錯覺。

#喜歡給你取綽號

他對你有不一樣的稱呼，或是喜歡鬧你來拉近距離，每叫你一次，就覺得你們兩個的關係和別人不一樣。

▲▼曖昧必看！男生「9個表現」代表喜歡你 。（圖／翻攝自FB）

#喜歡問你在做什麼

總是忍不住的想要找話題和你聊，問你在做什麼的真正用意其實是「要不要和我一起出去？」

#看到什麼都會想起你

你自己都不記得的小事情，他總能記得一清二楚，就連買吃的都會順道問你餓不餓？

►婚前腦子進的水，婚後流的淚！日人妻淚曝「3種男人」絕對嫁不得

關鍵字：

曖昧, 喜歡, 男生表現, 行為

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

喜歡和女友黏在一起的3大星座男！Top 3佔有慾、控制欲都很高

喜歡和女友黏在一起的3大星座男！Top 3佔有慾、控制欲都很高

嘴超緊！「最守得住秘密」星座Top 3 　處女裝傻、冠軍跌破眼鏡

嘴超緊！「最守得住秘密」星座Top 3 　處女裝傻、冠軍跌破眼鏡

Lisa額頭正式曝光！新髮型照反應很兩極　網直指：髮際線堪憂

Lisa額頭正式曝光！新髮型照反應很兩極　網直指：髮際線堪憂

BURBERRY新T恤理念「好男人不包二奶」　穿上直接露兩點笑翻網 IKEA內湖直擊！比敦北店大1倍　「全球獨家」鯊鯊芝麻包超可愛！ 李敏鎬新美劇《柏青哥》拋棄貴公子形象　日本和服、灰白頭髮造型曝光 玄彬起床萌樣「老婆視角」全曝光　剪了顆「瓜呆頭」也能超帥！ IKEA內湖店「6大亮點」搶先公開！自助結帳更方便、鯊魚風餐廳絕美 換季白T就發黃！6個保養小技巧　讓你每次穿都像新買的白又亮 日網爆紅「無人島」心理測驗！從「唯一攜帶物品」看出你的內在性格

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面