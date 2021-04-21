曖昧期必看！男生「9個表現」中了一半以上，就是明顯喜歡你

▲男生的喜歡很直接，不用懷疑他就是對你有好感。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

編輯 / Amber

曖昧最有趣的就是猜對方的心，總是會去想他剛剛的動作，甚至是那個訊息是什麼用意？深怕自己自作多情，又怕錯過了在一起的完美時機，觀察看看你身邊的對象，以下9個表現若中了一半以上，他肯定對你有意思！

#說話會看著你的眼睛

對男生來說，對於沒興趣的人事物絕對不會多看兩眼，如果你經常發現她總是望著你的眼睛，即便對看也不尷尬，反而也有一點小火花，代表他對你有一定的好感。

#願意聽你說心事

無論多無聊的事情，他都願意聆聽，甚至是幫你想辦法，只希望讓你開心。

#會和你分享他的一切

當對一個人有意思的時候，他願意把每天的經歷都和你分享，一些丟臉的事情也不怕讓你知道，因為你在他心中的位置不一樣。

#提議一起走走逛逛

明明車程很近，他偏偏想要散步走過去，或是找其他的名目要你陪她去哪去哪，其實他就是想和你耗在一起。

#不自覺地想與你接觸

這邊講的不是吃你豆腐，而是喜歡一個人的時候，心裡總不自覺的想要碰觸你，像是安慰時摸摸你的頭，或是一起過馬路是搭著你的肩。

#去哪都很容易偶遇

因為他在意你，總會留意你的動向或是知道你喜歡去哪裡，於是主動找機會接近你，製造出偶遇的錯覺。

#喜歡給你取綽號

他對你有不一樣的稱呼，或是喜歡鬧你來拉近距離，每叫你一次，就覺得你們兩個的關係和別人不一樣。

#喜歡問你在做什麼

總是忍不住的想要找話題和你聊，問你在做什麼的真正用意其實是「要不要和我一起出去？」

#看到什麼都會想起你

你自己都不記得的小事情，他總能記得一清二楚，就連買吃的都會順道問你餓不餓？

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