比400次咖啡快！韓創「平價阿芙佳朵」罪惡吃法　進速食店就能搞定

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還記得去年南韓節目上爆紅的「400次咖啡」，近期終於有全新罪惡咖啡飲品大勢襲來，更被南韓網友稱為「平價版阿芙佳朵（Affogato）」，也就是將Affogato咖啡淹沒冰淇淋的吃法巧妙改變，更平價且更好吃，現在就公開自製喝法，輕鬆喝到高手級美味！

▲ 阿芙佳朵（Affogato）將濃縮的咖啡和香甜冰淇淋融合 。（圖／翻攝自IG、unsplash）

阿芙佳朵（Affogato）義大利語有「淹沒」含義，其實就是將濃縮的咖啡和香甜冰淇淋融合，呈現出淹沒的狀態，喝得到咖啡香氣與冰淇淋甜味，苦中帶甜深受許多民眾喜愛。這回繼「400次咖啡」熱潮之後，南韓網友也最新玩起了「平價版阿芙佳朵（Affogato）」新吃法，為濃縮咖啡和冰淇淋都找到替代品，不用大費周章，而且只要進入速食店就能快速搞定。

這次「平價版阿芙佳朵」的做法很簡單，其實就是先取得速食店的拿鐵飲品，接著再將冰淇淋甜筒倒插入杯中，創造冰淇淋淹沒其中的效果，超美的療癒漸層色更是完美了夏季。當然口感上也很契合，因為拿鐵比起原本阿芙佳朵的咖啡濃縮來得更好入口，苦度也比較低。

再加上冰淇淋的甜度取代奶油，保持了原有的奶香以及咖啡香，隨著冰淇淋慢慢融化，每一口都有不同的滋味，吸引許多網友紛紛搶試一波，南韓網友也表示：「午餐馬上變高級了」、「大概是Affogato的半價」。