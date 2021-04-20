大霈品味家具全靠「拾荒」而來　加碼透露「撿到好東西」的秘密地點

記者王則絲／台北報導

女星大霈（李霈瑜）因熱愛海洋與地球，生活中處處都努力落實環保，今日獲邀出席永續品牌FYNE網站開幕記者會，訪問中提到最近搬新家，大霈表示：「別人不需要的東西可能是我的寶貝。」因此除了床墊是新買的，幾乎所有裝潢家具都是「拾荒」而來，真的是從路邊、回收廠撿來的，她更大方透露能撿到好東西的秘密地點！

▲大霈出席永續品牌FYNE活動。（圖／品牌提供）



大霈原先為模特兒出道，而在接下《水下三十米》主持棒後，潛過無數片美麗的海域，與大自然有了更深的連結，開始認真去思考「需不需要」這件事情。

大霈提到：「我很喜歡買二手的東西，也很喜歡接收朋友用不到的東西。」像是最近搬新家，除了床墊以外的東西幾乎都是二手的，「樓下有個貿易商他們不要的木棧板，我就拿來做成床架、床頭，書櫃也是路邊撿來的，狀態很好就搬回家，還有復古歐式桌子也是路邊撿的。」但是每個人到家裡都會讚嘆裝潢擺設很美、很可愛。

▲大霈的床頭由木棧板和朋友送的香山木板組合而成，散發相當溫暖的氣息。（圖／翻攝自大霈IG）



大霈也自嘲身為女明星嗜好竟是「拾荒」：「聽起來好可憐。」她更不藏私告訴大家，想撿到狀態很好的東西，可以往「高級住宅區」附近尋找，像她就曾經在內湖路邊撿到一張歐式長桌，一點刮痕都沒有、抽屜還很滑順，只要上頭有標示確定是不要的物品，就可以撿回家。

▲大霈自嘲「撿破爛的女明星」聽起來好可憐。（圖／記者王則絲攝）



在追求環保的同時，大霈在服裝上也很要求，活動上所穿著的黑色洋裝正是來自台灣永續時尚品牌FYNE，提倡100%回收再製而成，並提出「無限循環」概念，包括面料、縫線到鈕扣全都是可循環再製的材質。

▲大霈演繹FYNE黑色洋裝。（圖／品牌提供）



FYNE將於4月22日開啟官方網站通路，第一波推出「re:FYNE 100%無限循環」系列，衣物回收再製將比直接焚化銷毀減少44%的碳排放；以及因疫情而誕生的「VIROBLOCK抗病毒布料」系列，效果堪比防護衣，讓附著於衣物上的病毒高達99.97%無法存活。此外，值得一提的是，FYNE還提供衣物回收服務，於五月開始只要上網登記，再送至全家便利商店物流即可，相當方便就能為環境盡一份力。

▲FYNE服裝標榜100%可回收再製材質打造。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



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