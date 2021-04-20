超夢幻玫瑰甜點、焦糖奶油餅乾快閃信義　限時好物吃起來！

▲顏值超高甜點快閃百貨，限時買起來。（圖／統一時代、SOGO、板橋大遠百提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

時序即將邁入粉色的母親節，百貨也祭出多款快閃限時料理讓民眾嚐鮮，統一時代百貨推出3家排隊名店快閃櫃，玫瑰造型的甜點與馬卡龍，讓人光看就融化！還有超可愛的東京焦糖奶油餅乾與恐龍造型雞蛋糕，視覺味覺都有雙重享受，SOGO則推出「綠色豐物生活展」，請綠色餐廳主廚，使用在地友善食材製作美味健康餐點。

統一時代百貨近期網羅3家甜點名店快閃，「時境SHINJING」從4／24至5／16駐點，首推玫瑰花瓣造型的檸檬塔，加上精美包裝的禮盒，讓你跟媽媽告白也很浪漫，加碼推出母親節專屬預購優惠，至5／9前出示時境母親節貼文並購買告白禮盒，即可享小塔禮盒半價優惠，限量50組。

▲時境告白禮盒原價1,150元，特價899元。

先前以愛心、玫瑰花等多款造型雞蛋糕，讓粉絲瘋狂打卡拍照的「紅玉滿赤心雞蛋糕」則從4／24起至5／2快閃，本次推出超可愛的恐龍造型雞蛋糕，好玩又好吃，已有許多粉絲敲碗期待。「PRESS BUTTER SAND」東京焦糖奶油餅乾則在5／3至5／16限定開張，限量販售包含原味、草莓、抹茶3種口味，並提供母親節限定粉紅色手提袋與母親節小卡。

▲Press Butter Sand東京焦糖奶油餅乾，每個口味都很受歡迎。

SOGO從4／20至4／25推出「綠色豐物生活展」以愛護地球為主題，祭出全台有機、友善、在地耕作農產品及小農加工品，包括獲得世界冠軍麵包師傅陳耀訓，在展中開賣竹籃麵包組，每日限量50籃，此外知名法國餐主廚簡天才，也推出限定甜點在會場銷售。

▲簡天才主廚限定甜點，售價300元。

同場加映：板橋大遠百SAIKABO韓國料理

日本風格的韓式料理SAIKABO，近期也在板橋大遠百9樓開幕，不但將整體價格降價10%，再推出「＋99元韓式家常菜吃到飽」的用餐方式，餐廳內附有自助式餐食吧區，提供豐富的韓國珣彩小菜，清爽微辣的泡菜、蘿蔔等涼拌蔬菜，與多種配料參拌的炒韓式冬粉、肉品御膳料理與招牌必吃的蔥煎餅，還有軟韌彈牙的年糕，全部都能吃到飽。

▲SAIKABO韓國料理二店在板橋大遠百開幕，採點主餐加價吃到飽模式。