LV傢俱太好玩！魏如萱想幫「這隻娃娃」寫歌　陳柏霖對「紅沙發」是真愛

▲LV的Objets Nomades系列，讓明星們好動心。（影／記者王蓁蓁攝）

記者林明瑋 / 台北報導

LOUIS VUITTON（路易威登）的Objets Nomades系列，將家具創意無限延伸，在台北舉辦展覽，讓魏如萱（娃娃）大呼「驚豔」，被問到想幫哪件作品寫歌，她笑說：「Vivienne！」是一隻從陳列配角變成商品主角的可愛娃娃，陳柏霖最愛熱帶水果般的紅沙發，原因很簡單：「我家裡的沙發就是紅色的。」紅沙發是真愛，無誤。

▲LV Objets Nomades展覽，林敬倫（左起）、陳柏霖、魏如萱、曹佑寧共襄盛舉。（圖／品牌提供，以下同）

從2012年開始，LV推出Objets Nomades系列，與世界各地設計師合作，打造出各式精彩家具、家飾，此次在台北展出的品項眾多，讓受邀看展的娃娃、陳柏霖、曹佑寧、林敬倫，感受到LV服裝、配件以外的懾人魅力。魏如萱喜愛「Swing Boat」吊床，她說：「我常帶小孩到公園排隊盪鞦韆，如果有Swing Boat，就可以跟他一起坐在上面。」

▲LV的Objets Nomades系列讓魏如萱驚豔。

▲魏如萱喜歡Swing Boat吊床，以及手足球檯後方的Shelves層架。手足球檯2,300,000元、Shelves層架1,220,000元。

3層的Shelves層架也是魏如萱的心頭好，很想帶回家：「我收藏了很多礦石，可以擺在上面。」如果要幫其中一件作品寫歌，她說：「我想要幫Vivienne寫歌！它原本只是LV的陳列道具，沒想到無心插柳柳成蔭，就紅了，剛才有一隻草編的，你有看過它的屁股嗎，真的很可愛，屁股、大腿連在一起！」

▲魏如萱想幫Vivienne娃娃（下圖）寫歌，笑稱它的屁屁很可愛。（圖／記者王蓁蓁、林明瑋攝）

陳柏霖對放在展場入口處、醒目大器的紅色「Bulbo」沙發情有獨鍾，他解釋：「我很喜歡紅色的椅子，我家的沙發就是紅色。」他透露家中裝潢以白、木頭色為主，紅色沙發成為亮點，而LV Bulbo的造型特殊，讓他覺得坐在上面會有安全感、被保護。回到家會直接倒在沙發上嗎？他笑說：「不會，回家的第一件事，是換家裡的衣服。」

▲陳柏霖認為東西要使用，別怕有痕跡。

喜愛戶外活動的他，對折疊椅、吊床也很有興趣，而見到首度在台亮相、要價96萬元的腳踏車，他表示如果擁有，絕不會供在家：「當然要騎出去，用了就用了，要有痕跡，不然就跟新的一樣，不管是什麼都要用，像折疊椅，或是手足球檯，有當然是要玩一下」

▲Bulbo椅相當醒目搶眼，3,440,000元。



▲LV腳踏車首度在台灣亮相，960,000元。

曹佑寧也愛紅色Bulbo椅，直言如果擺在客廳，工作一整天疲憊的回到家，會很想要趕快衝過去坐在上面，他形容：「感覺它會跟你說『你今天工作辛苦了』，就可以把整天的疲勞釋放掉」是不是很療癒？他認為椅子的重要性非凡，甚至笑說：「如果椅子坐起來不舒服，那乾脆站著。」

▲曹佑寧自認是宅男也是戶外咖，眾多家具中，「椅子」最重要。（圖／品牌提供、記者王蓁蓁攝）

林敬倫最重視家中臥房的設計，因為那是可以好好放鬆的私密空間，但講到最想帶回家的Objets Nomades作品，他說：「撞球檯！」雖然謙稱球技不好，但姿勢可是滿分，他說：「如果有LV的撞球檯，當然要放在客廳，家人、朋友來都可以打！」

▲林敬倫很喜歡LV撞球檯，也在現場實際體驗。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）



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