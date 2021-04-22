飛澎湖看花火節4日遊8980元→4690元　還有鮮蚵、海鮮粥吃到爽

文／C編

工作勞累辛苦，想出國去玩又不行，不如到離島散散心吧！購物網站「Her和她」推出「玩瘋澎湖海洋牧場吃海鮮四日（二人一室）平日單人券」，原價8980元、特價4690元，北中高雄可出發不加價，暑假平日也不加價，到澎湖爽吃海鮮、看花火節，超級划算值得！

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▲玩瘋澎湖海洋牧場吃海鮮四日（二人一室）平日單人券，原價8980元、特價4690元。點我購買。



這次推出的4日遊，包含來回機票加上住宿，並有市區古蹟巡禮，可以逛中央老街、天后宮、四眼井等等，而澎湖群島獨特的玄武岩地質景觀，是大自然鬼斧神工的雕琢，被讚譽為「上帝的石雕公園」，很值得探索，加上美味的海鮮、各種小吃，保證流連忘返。

▲澎湖花火節非常美。（圖／澎湖國際海上花火節 FB）



今年澎湖花火節從4月22日到6月28日，除了每年都有的觀音亭園區之外，今年更另增七美場、望安場、吉貝場，超燦爛的花火盛會，一定要親臨，近距離享受無法言喻的震撼美景。

▲美麗的夜景值得一去再去。（圖／澎湖國際海上花火節 FB）



行程也包含海洋牧場，不但有炭烤鮮蚵、海鮮粥吃到飽，還有一項有趣的活動就是釣花枝，稍微拉出水平面就會像水槍一樣，連續發射力道猛烈的水柱，一不小心的話從頭到腳都會被噴濕，是非常難得有趣的體驗。

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「Her和她」推出「玩瘋澎湖海洋牧場吃海鮮四日（二人一室）平日單人券」，原價8980元、特價4690元，光是機票就省超多，更不用說其他行程，真的很划算，讓人忍不住立刻下訂，排好休假出發。