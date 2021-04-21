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減肥醫師曝4種常見「錯誤早餐搭配」！第3項油脂超高、熱量爆表

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▲▼4種常見錯誤早餐搭配。（圖／翻攝usplash,pixabay）

▲減肥健康名醫表示許多人的早餐搭配都錯誤。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝pixabay、unsplash

你一定也聽說過，早餐是一天中最重要的一餐，對於人體健康、減肥都有著高度影響，但早餐不是有吃就好，吃的內容更重要！減肥名醫邱正宏就指出，許多人的早餐食物都搭配錯誤，有的不健康，有的含油量很高，快來看看你是不是也中鏢了？


擁有30年豐富減肥瘦身治療經驗的邱醫師，近日就在網上分享4種很常見的錯誤早餐食物搭配，還分別指出每一種搭配的缺點，包含：

1.稀飯加饅頭，這種搭配吃進的都是碳水化合物。

2.剩飯加隔夜菜，含有很多不健康的物質。

3.燒餅加油條或豆漿加油條，這種搭配所含的油脂量很高。

4.雞蛋加牛奶，缺少主食。

邱醫師進一步指出，正確的早餐搭配建議要有一份主食，包含部分粗糧；一杯牛奶或豆漿；一顆煎蛋或水煮蛋；一份水果，建議以番茄、蘋果或芭樂為主。

▲▼4種常見錯誤早餐搭配。（圖／翻攝usplash,pixabay）

邱醫師先前也曾推薦了10種適合減肥吃的粗糧主食，包含藜麥、燕麥、糙米、玉米、南瓜、紅薯、紫薯、山藥、馬鈴薯、芋頭。他表示，以上10種食物膳食纖維很豐富，熱量相對較低，且飽腹感又很強，減肥時可以拿這些食物來當主食吃，有助於瘦身。

▲▼4種常見錯誤早餐搭配。（圖／翻攝usplash,pixabay）

而其中最推薦的減肥主食第一名是地瓜。邱醫師解釋，地瓜膳食纖維多、營養成分高，且價格不貴，很容易買得到，用地瓜來代替白米飯、麵食等主食，既健康又能減肥。尤其是冰地瓜，抗性澱粉多，可進一步減少熱量的消化吸收，對減肥更有幫助。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減重, 減脂, 名醫, 醫師, 邱正宏, 早餐, 食物, 搭配, 錯誤, NG

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