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GA紅色大理石氣墊美得讓人屏息！妝效比起前代更持久、更貼膚

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記者李薇／綜合報導

氣墊粉餅方便又實用，許多品牌陸陸續續又推出各種功能的單品，《ET FASHION》就盤點3款近期非常厲害的氣墊粉餅作品，像是NARS、GIORGIO ARMANI、PONY EFFECT都有推出厲害的氣墊粉餅之作，絕對值得下手參考。

1.GIORGIO ARMANI 完美絲絨持久氣墊粉餅

▲NARS,GIORGIO ARMANI,PONY EFFECT,氣墊粉餅,氣墊粉霜,彩妝。（圖／品牌提供）

全新高級訂製完美絲絨持久氣墊粉餅，2017 年推出首款紅絲絨氣墊，其靈感來自高級訂製服中的絲絨布料，在各種光影下都能擁有半霧光細緻絲滑柔嫩的妝感，這次再度升級，推出的完美絲絨持久氣墊粉餅，擁有更好的持妝效果，一整天完美持妝不脫妝，並且搭配重磅推出三款不同造型的時尚粉盒：漆皮紅、大理石紅、荔紋紅，完全美到不行。

2.NARS 瞬效水凝光氣墊粉餅

▲NARS,GIORGIO ARMANI,PONY EFFECT,氣墊粉餅,氣墊粉霜,彩妝。（圖／品牌提供）

專為亞洲女性肌膚而生，高保濕、超透亮，輕薄水凝無瑕光澤妝感，一拍完美修飾膚色、瞬效隱形毛孔、乾燥細紋與眼下黑眼圈，一盒搞定所有肌膚瑕疵，不只立即為肌膚打光，更加倍聚光，女主角光環如影隨形。

3.PONY EFFECT 超進化無重力氣墊粉餅

▲NARS,GIORGIO ARMANI,PONY EFFECT,氣墊粉餅,氣墊粉霜,彩妝。（圖／品牌提供）

超進化無重力氣墊粉餅號，稱神盾氣墊，防沾口罩、防粉刺、防藍光及防紫外線，席捲氣墊市場，韓國專業彩妝團隊研發「無重力輕羽粉體」，一拍即貼合肌膚，有效填補臉上凹凸瑕疵，乾爽細小的微粉體，上臉清爽不黏膩，經實驗證明口罩下9小時不沾口罩、不悶妝，同時打造會呼吸的妝感。

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關鍵字：

NARS, GIORGIO ARMANI, PONY EFFECT, 氣墊粉餅, 氣墊粉霜, 彩妝

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