玄彬起床萌樣「老婆視角」全曝光　剪了顆「瓜呆頭」也能超帥！

記者王則絲／台北報導

韓男星玄彬即使名草有主依然不減公共財男神地位，每當有新動向都能成為焦點，近期釋出一組玄彬替生活居家品牌BODYLUV拍攝的最新形象大片，充滿療癒慵懶的居家氛圍，完全就是超甜蜜的「老婆視角」，頭髮亂翹剛起床的模樣，還有剪短的「瓜呆頭」髮型，與平時的Man味形成反差萌。

▲玄彬出鏡BODYLUV最新形象。（圖／翻攝自BODYLUV）

自從玄彬與孫藝珍公開認愛後，全球粉絲們無不羨慕嫉妒，大家都想擁有像玄彬一樣帥氣的老公、大家都想當孫藝珍。這次玄彬為居家品牌BODYLUV出鏡最新形象就來造福粉絲們，一系列居家風格的大片全由「老婆視角」構成，尤其是這幾張「起床照」，頂著凌亂髮絲還披著棉被，看起來就像從身旁睡醒一樣，迷濛眼神讓人小鹿亂撞。

▲玄彬在廚房準備水果的模樣更是融化一眾少女心。（圖／翻攝自BODYLUV）

起床稍微梳洗後換到下個場景，玄彬抓好了髮型穿上白襯衫，竟是在廚房準備水果！溫柔的煮夫模樣魅力大增，接著拉開窗簾，被陽光曬得眉頭微微一皺，帥氣度直接飆破表，這些彷彿只有身為老婆才能在家中看到的專屬畫面，全都一一呈現在眼前，每一張都欠收藏。

在另一套造型中，玄彬將頭髮剪短了些，少了分霸氣感，但是這顆短短的「瓜呆頭」卻讓他多了分可愛，與平常充滿Man味的形象不同，形成一股反差萌。

▲玄彬在另一造型中將頭髮剪短了，可愛的「瓜呆頭」充滿反差萌魅力。（圖／翻攝自BODYLUV）

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