沛納海青銅潛水錶變小了　更好戴、女生也能駕馭

▲沛納海2021年新錶在台首亮相為Submersible Bronzo Blu Abisso青銅專業潛水腕錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

2011年沛納海（Panerai）首次推出青銅材質腕錶後，在錶界掀起流行風潮，今年適逢品牌青銅錶誕生10周年，首度將尺寸從47mm縮小至42mm，推出Submersible Bronzo Blu Abisso專業潛水青銅錶，讓女性也有機會戴上帥氣錶款，且發行的策略也調整，從限量款改為每年限量1000只的專賣店獨家款。

▲Submersible Bronzo Blu Abisso青銅專業潛水腕錶，是沛納海首款錶徑42mm的青銅錶，490,000元。（圖／沛納海提供，以下同）



青銅因對海水有很高的抗蝕性，過去常被用來做為造船材質，而運用到錶殼上，最大魅力於隨著歲月會逐漸呈現獨一無二的銅綠色彩，「養」出個人專屬的色調，各家品牌都有自己的特有成分或比例，與海洋連結深刻的沛納海2011年推出一炮而紅，但一直都是47mm大錶徑，今年迎來錶徑42mm的Submersible Bronzo Blu Abisso專業潛水青銅錶，搭載具日期窗與3日動力儲存的P.900自動上鍊機芯。

▲沛納海Submersible Bronzo青銅專業潛水腕錶的錶圈上的凸形飾釘、錶盤上塗覆米色Super-LumiNovaTM強力夜光強力塗層圓點與棒狀時標。





▲透明錶背顯露P.900自動上鍊機芯。

Submersible Bronzo Blu Abisso專業潛水青銅錶外型亦呈現不凡質感，錶圈上的凸形飾釘、錶盤上塗覆米色Super-LumiNovaTM強力夜光強力塗層的圓點及棒狀時標，搭配褐色縫線的藍色復古絨面皮錶帶，另附一條藍色橡膠錶帶，可使用配備的螺絲刀更換。

▲萬寶龍運用青銅合金打造1858系列單按把計時腕錶Origin限量款100，895,000元。（圖／萬寶龍提供，以下同）



青銅也是萬寶龍（Montblanc）近期愛用的材質，復刻1930年代46毫米軍用單按把計時腕錶的新款1858系列單按把計時Origins腕錶限量款100，即採用青銅合金製成的46毫米錶殼與用風格底蓋，底蓋外側有 Minerva女神頭像圖案（左），翻蓋內側鐫刻法文訴說機芯是秉持瑞士傳統工藝打造而成，MB M16.29機芯的確精美，主夾板與錶橋為德國銀材質，輔以日內瓦波紋、內角、珍珠紋和倒角等手工修飾，是青銅錶中少有的古典之作。

▲萬寶龍1858系列單按把計時腕錶Origin限量款100錶殼底蓋外側有 Minerva女神頭像圖案（左），翻蓋內側鐫刻法文。

►風・Luxury／沛納海再生物料製百萬錶！ 卡地亞用蘋果廢料製錶帶

►風・Luxury／IWC沙漠色軍風飛行錶耍帥 戈壁實景躍上萬寶龍錶背







