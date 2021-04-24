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Rose、金世正「壞甜風」女生都愛！　巧穿同牌背心露香肩電翻了

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記者鮑璿安／台北報導

南韓吹起的「Girl Crush」風潮，魅力連女生都難以抵擋，女團Blackpink 成員Rosé （朴彩英）與演出《驅魔麵館》走紅的金世正，近期不約而同穿著Blumarine蕾絲吊帶上衣擺拍，且露出傲人的肩頸線條，散發慵懶且甜美的氣息，根本最新穿搭範本！

▲Blumarine 。（圖／品牌提供）

▲Blumarine 。（圖／品牌提供）

▲Rosé日前在社群上釋出個人單曲MV預告，穿著Blumarine帶蕾絲拼接上衣出鏡 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

Rosé日前在社群上釋出個人單曲MV預告，畫面中她獨自一人用餐，並且穿著一套吊帶蕾絲拼接上衣出鏡，衣著出自Blumarine 春夏系列，品牌擅長以唯美嬌柔的剪裁注入花卉、蕾絲、豹紋等個性化元素，令人眼前一亮。而Rosé透過細肩帶設計小露香肩，加上唯美蕾絲遊走邊緣，與白皙肌膚相得益彰，為了平衡性感氣息，外搭一套個性牛仔外套，從內而外散發光芒。

▲Blumarine 。（圖／品牌提供）

▲Blumarine 。（圖／品牌提供）

▲演出《驅魔麵館》走紅的女星金世正巧妙換上Blumarine緞面蝴蝶上衣。（圖／品牌提供）

同樣走慵懶甜美風的，還有演出《驅魔麵館》走紅的女星金世正，她以一套緞面蝴蝶上衣亮相，搭配上浪漫的波浪捲髮，在精緻臉蛋與腮紅妝容襯托下更顯精緻，不同於Rosé選擇的豹紋印花效果，金世正該套上衣充滿飛舞的蝴蝶，翩翩起舞的模樣非常動人，且絲毫不隱藏纖瘦身材，充滿又帥又甜的「Girl Crush」風格，讓人不愛都難。

關鍵字：

Blumarine, 蕾絲, 南韓, Rosé , Blackpink, 驅魔麵館, 金世正

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