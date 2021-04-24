出現這5種心態代表你「單身太久」　愛情絕緣體超有共鳴

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身邊的朋友們總是不乏感情故事，這些年來換了好幾任男／女朋友的也有，唯獨自己已經維持單身很長一段時間，簡直就像脫節一樣，幾乎快要無法加入任何愛情話題，那麼你可能也會開始出現以下5種，「單身太久」的愛情絕緣體們特別有共鳴的心態。

＃忘記有男／女朋友的感覺

因為太久都沒有對象了，幾乎忘記擁有另一半的生活是什麼模樣，想到自己的生活空間如果多了一個人，反而會覺得有點煩躁，自由慣了想到被要另一個人拘束，就想逃跑。

＃忘記如何辨別自己的好感

一直沒有對象，漸漸的也不再去主動尋找，結果變得不知道如何辨別自己的好感，忘記怎樣的感覺是喜歡一個人，因為害怕做出錯誤決定，也會不斷把有意靠近自己的異性給打發掉。

＃認真打扮外表全為自己開心

即便每天打扮得漂漂亮亮卻始終沒有交往對象，那是因為你認真打理外表100％是為了讓自己開心，讓自己喜歡自己，而不是為了去吸引異性，有人欣賞自然開心，但是完全不在乎對方是不是有好感。

＃認真想過沒結婚生子的人生該怎麼過

既然長期以來都是單身，那麼再單身個幾十年或許也是有可能的，所以曾經很認真的想過，要如何規劃「一個人」的人生，也會意識到在心中的觀念裡，金錢的比重似乎已經大於愛情。

＃幾乎能自己做所有事，心理素質變得超強大

基本上沒有什麼事是一個人不能完成的，就算真的需要幫忙，沒有情人也有朋友，不只是生活，心靈上也變得很獨立，可以找到方法紓解負面情緒，遇到不開心的事都能順利重新振作，心理素質變得超強大。