日網票選「男生眼中4大好老婆特質」！網笑：最後一個很實際

編輯／Molly 圖／翻攝unsplash、pexels

都說男生女生對於愛情的觀點很不同，這也表現在結婚這件事上，有不少女生容易被愛「沖婚頭」，但許多男生可是會先偷偷觀察女友是否是個適合的結婚對象。日本網站「Mynavi Woman」先前就曾邀請4百多名22～39歲男性進行過票選，調查對男生來說希望結婚對象具有哪些特質，結果顯示擁有以下4點特質的女生就是他們眼中的「好老婆」人選，會讓他們有想結婚的念頭。

＃擁有相近的金錢價值觀

每個人的生長環境和家庭背景都不同，對於金錢的花費使用和管理，多少都會有所差異，若是彼此價值觀相差過大，相處起來容易有很多摩擦和衝突，也較難取得共識。因此若要結婚，日本男生認為金錢價值觀與自己較為相近的人，比較適合，且希望兩人彼此可互相包容、妥協，也比較能找到折衷方式，減少分歧。

＃願意一起分擔家務

現代社會重視男女平等，不少女生於婚後也會繼續上班，而不分男女，每個人工作後都會覺得疲累，不該把家務全都給其中一人，所以如果是願意一起分擔家務的女生，在日本男生眼中就是好老婆。

＃不會干涉管束自己的興趣



男生都不太喜歡被管束太多，尤其是想控管自己愛好興趣的女生，更會讓日本男生將其排除在「可能的結婚對象」之外，不少人表示，不想為了對方勉強自己做出妥協，這樣使生活失去樂趣，只剩下工作。所以，不會管束自己興趣、甚至願意跟自己一起進行的女生，是很吸引人的對象。

＃廚藝很好



日本男生認為，每天都能品嚐到另一半料理的美味食物是件很幸福的事，因此廚藝很好、擅長烹飪的女生會讓日本男生感到特別心動、有好感。

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