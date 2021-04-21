LV粉嫩蛋殼椅、蝴蝶麵吊床太夢幻　快來看Objets Nomades傢俱精彩重點

▲LOUIS VUTTION Objets Nomades家具系列重點搶先看。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

LOUIS VUTTION（路易威登）汲取品牌旅行基因，以Objets Nomades家具系列，展演對家的眷戀與品味，自2012年起遍邀知名設計師與藝術家們合作，每每一出手就令人驚艷不已，也將品牌一直以來渴望追求的質感生活發揮得淋漓盡致，4月20日起，LV在台北舉辦Objets Nomades展覽，讓人飽覽不同於一般想像的LV創意，粉嫩色調的作品，激發心中的少女魂，充滿戶外精神的吊床，近看好似蝴蝶麵拼在一起，細節滿滿，趕緊看看這些超精彩的設計。

▲編織燈籠有不同尺寸與配色（左）NT$312,000 、（右）NT$235,000。（圖 / 品牌提供，以下同）

設計師的創意搭配LV工匠引以為傲的精湛工藝，讓Objets Nomades系列每件家具都美得毫不費力，此次展覽也帶來全新尺寸、配色，延伸品牌服飾春夏系列粉嫩配色令人少女心噴發，以及系列全新作品的燈籠，由設計師Zanellato與Bortotto一如往常注入遊牧民族的編織、圖騰元素，結合皮革織出蜂巢花紋，內部的磨砂玻璃燈泡點亮後，便會投射出花紋圖樣的影子。

▲Bomboca 沙發 By Campana Brothers，NT$2,550,000 ; Cocoon蛋殼吊椅，By Campana Brothers，NT$3,190,000。

外形如同雲朵般柔軟的Bomboca沙發，流暢優雅的曲線靈感來自世紀名畫《維也納的誕生》的浪漫貝殼 ; 同樣是系列中明星商品的Cocoon蛋殼吊椅，可愛又充滿療癒感的輪廓，收服了不少貴婦們的心，吊椅上的鏤空細節因為是手工打造，讓每張椅子都獨一無二，最吸引眼球的還有配色，每種色彩都限量，全球僅有8個人能擁有，簡直讓人太心癢了！這兩款同樣出自設計師Campana兄弟之手，都染上了夏日繽紛色彩，呼應了品牌服飾春夏系列By The Pool的浪漫度假風情。

▲BELL LAMP By Edward 粉色燈飾，NT$187,000。（圖／記者王蓁蓁攝）



令人無法招架的還有BELL LAMP系列，透明曲線的瓶身隱隱散發出柔和燈光，以Monogarm老花皮革打造的吊帶，夢幻漸層的湖藍、與粉橘色取經自夏日必備的涼爽氣泡雞尾酒，隨興往家中一擺，都能在居家生活中營造悠閒的海島氣息。

▲LV Objets Nomades也推出戶外家具系列。

▲HAMMOCK By Atelier Oï 吊床，NT$1,610,000。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

除了家具、家飾配件外，LV Objets Nomades也跟上近年掀起的Outdoor潮，推出戶外專屬的HAMMOCK吊床、搖椅、板凳等，由瑞士設計師品牌Atelier Oï，以LV針織工藝為啟發設計出舒適優雅的HAMMOCK吊床，運用暖棕色的皮革搭配鍍金鉚釘，交織成彷彿義大利菜的蝴蝶麵細節，令人會心一笑。

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