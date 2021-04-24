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初夏用「甜柿色」唇膏最嫩！YSL、植村秀5款巨顯白　黃肌也可以駕馭

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2021初夏必收嫩嫩的「甜柿色」唇彩，具有像是紅棕色般的色調，薄擦輕甜、厚塗有氣勢，燻果色系的甜柿色不僅顯白襯膚、也非常掃肌膚黃感，黃肌也可以駕馭，今天帶來2021初夏甜柿色唇新品，一起看看吧～

2021初夏甜柿色唇推薦：YSL 禁果熟成系列 情挑誘吻水唇膏 #122 曖昧無花果

YSL情挑誘光水唇膏在今年4月推出全新「禁果熟成」系列，除了提高色彩明度，成分更是大升級！蘊含65%的保養精油及新升級的紅石榴精萃，讓唇膏膏體更加絲滑潤澤，一抹上唇彷彿直接化開，#122是一款無花果色調、帶點紅柿色的感覺，薄擦甜而不膩、厚塗又可以有紅棕色的氣勢感，真的超級美～

▲甜柿色唇膏推薦。（圖／美人圈）

2021初夏甜柿色唇推薦：植村秀 青木定治 無色限唇膏系列 #coral gelée

植村秀與甜點青木定治推出限量系列，靈感源自青木定治精緻法式甜點中常見的甜美素材，以綠管象徵抹茶、粉紅管象徵紅豆，讓唇瓣呈現彷彿吃了精品甜點後的甜蜜色澤！其中#coral gelée是一款糖煮水蜜桃般的橘調珊瑚色，也有點像是甜柿色調，宛如果凍般的高甜清新，甜嫩到不行！

▲甜柿色唇膏推薦。（圖／美人圈）

2021初夏甜柿色唇推薦：GUCCI 傾色琉光唇膏 #515

GUCCI在4月推出全新傾色琉光唇膏系列，將唇膏改成優雅纖長的金色管身，搭配獨特金色古董胸針圖騰的黑底唇膏蓋、相當精緻復古，以玻尿酸、奢華花卉萃取精油為基底，質地介於GUCCI薄紗唇膏與絲緞唇膏之間，長時間滋潤、不上護唇膏也可以漂亮的光澤感，而#515是一款偏柿子色的色調，單擦或是畫漸層唇都絕美。

▲甜柿色唇膏推薦。（圖／美人圈）

2021初夏甜柿色唇推薦：M.A.C 特潤霧光唇釉 #487 MyLipsAreInsured

M.A.C特潤霧光唇彩添加新成員！使用鎖色保鮮科技、搭配皮革霧光質地，一整天保持零色差、不掉色的緞面光感唇，#487是一款偏柿子、蕃茄紅的色調，黃肌也可以駕馭，非常顯白襯膚，擁有水潤唇的同時還能持色一整天！

▲甜柿色唇膏推薦。（圖／美人圈）

2021初夏甜柿色唇推薦：1028 花顏唇語霧萃唇膏 #05茶磚紅楓

1028在4月推出全新唇彩，全系列都是霧面妝感，以獨特霧染疊色技術使唇膏同時擁有高純度色澤及輕盈質地，奶霜質地上唇後非常輕薄，不乾卡、不起皮，塗抹時像是為雙唇開啟柔焦模式，#05茶磚紅楓是非常美的柿子紅棕色調，薄擦甜嫩、厚塗飽和有氣勢，是超美的粉霧唇！

▲甜柿色唇膏推薦。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／BEAUTY美人圈、翻攝自植村秀、M.A.C、1028

【延伸閱讀】

春夏必收「烤奶紅棕」唇膏推薦！YSL、植村秀烤奶新色太美，這隻更是日、韓搶翻

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

唇膏, 口紅, 唇色, 甜柿色

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