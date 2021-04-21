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Berluti 創意總監任職3年閃離！　長文聲明曝光

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▲Berluti 。（圖／翻攝自IG）

▲Berluti 創意總監Kris Van Assche 宣佈離職 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／外電報導

法國百年手工鞋履品牌Berluti 創意總監Kris Van Assche ，稍早於IG宣佈了離職消息，並宣告上週的2021冬季系列就是最後大作，Kris Van Assche在2018年加入品牌，短短3年就對品牌基因大改造，閃離消息一出震驚不少粉絲。據悉，品牌暫無任命新任總監的計劃，將改由團隊操刀設計，外界猜測可能是品牌轉型，將按照自己的日程表發佈新系列。

44歲設計師Kris Van Assche曾任Dior Homme創意總監長達10年，2018年臨危受命入主Berluti 擔任創意總監，沒有趕在頭一年發表新作，隔年2019夏季capsule 系列是他為品牌設計的首個系列，以新浪潮為靈感的彩色設計，他認為奢侈品需要時間了解，擅長將古典工藝與新文化結合，無疑讓百年Berluti仿佛重獲新生。

▲Berluti 。（圖／翻攝自IG）

▲上週發表的2021冬季系列，成為Kris Van Assche為品牌操刀的最後系列。（圖／翻攝自IG）

可惜Kris Van Assche在稍早宣佈離職消息，於個人IG發佈貼文表示：「加入Berluti的3年後，我宣布離開品牌藝術總監一職。這3年非常緊張，重塑品牌的DNA、歷史和傳統，以當代創新的方式進行工藝，無疑是一種挑戰，而圍繞疫情所有局限都無濟於事。因此，我想向我的創意團隊表達無盡的謝意，因為他們總是可以創造奇蹟，無論如何，知道自己做了什麼、怎麼做，為自己感到驕傲。」

他也提到，在未來一周，雖然不會發佈新系列，但是仍有項目需要完成，而上週發佈的2021冬季系列則成為最後作品。

關鍵字：

Berluti , 創意總監, 鞋履, Kris Van Assche, IG

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