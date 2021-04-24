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萬寶龍致敬拿破崙打造558萬鋼筆　加冕服、蜜蜂入設計

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▲▼ 萬寶龍,Chaumet 。（圖／公關照）

▲萬寶龍藝術贊助系列向拿破崙波拿巴致敬限量款4810，104,800元。（圖／萬寶龍提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）備受收藏家喜愛的藝術贊助系列，今年向拿破崙波拿巴（Napoléon Bonaparte）致敬，因為他不僅是軍事領袖與政治家，也是藝術推動者，開啟了「法國工藝的黃金時代」，品牌運用金飾工藝、上漆、寶石鑲嵌以及雕刻與浮雕，於4款限量書寫工具呈現他傳奇一生，最為人熟知的裝飾元素便是他的君權標誌蜜蜂。

▲▼ 萬寶龍,Chaumet 。（圖／公關照）

▲萬寶龍藝術贊助系列向拿破崙波拿巴致敬限量款888，292,700元。
 

萬寶龍藝術贊助系列向拿破崙波拿巴致敬限量款4810的藍色漆面源自拿破崙的軍服顏色，筆身點綴金色蜜蜂圖案；限量888款靈感則源自他擔任領事期間，為取得帝國皇權所鋪成的道路，筆身上鏤空螺旋外層受巴黎的旺多姆圓柱啟發，外層飾以橡樹葉、橄欖葉和蜜蜂的圖案，各源於他任職領事與法蘭西學術院時期制服的圖騰。

▲▼ 萬寶龍,Chaumet 。（圖／公關照）

▲萬寶龍藝術贊助系列向拿破崙波拿巴致敬限量款92，約1,286,000元。
 

數量更稀少的萬寶龍藝術贊助系列向拿破崙·波拿巴致敬限量款92與限量8，則詮釋拿破崙皇權在握時期，前者紀念其加冕典禮，筆身以紅碧玉搭配金質的帝國風格圖案代表皇權專屬色彩，筆蓋上裝飾手工雕刻的蜜蜂；身價超過558萬元的限量8鋼筆，讓人聯想拿破崙的加冕服，筆蓋上有手工製作的拿破崙肖像浮雕，正是他統治時期發展的藝術工藝，每項細節都彰顯品牌的考究。

▲▼ 萬寶龍,Chaumet 。（圖／公關照）

▲萬寶龍藝術贊助系列向拿破崙波拿巴致敬限量款8，約5,582,000元。
 

而與拿破崙有深厚淵源的珠寶商，第一聯想便是Chaumet，他在尚未登基前，曾被品牌創辦人尼鐸（Marie-Etienne Nitot）所救，開啟了緊密情誼，Chaumet成為他與約瑟芬皇后的御用珠寶商，今日可見許多蜜蜂、月桂葉造型珠寶，都是從拿破崙時代傳承的經典元素。

▲▼ 萬寶龍,Chaumet 。（圖／公關照）▲▼ 萬寶龍,Chaumet 。（圖／公關照）

▲Chaumet蜜蜂造型Abeille胸針（左）2,229,000元，Abeille 18K 白金和玫瑰金吊墜鑲藍寶石、海水藍寶、錳鋁榴石與鑽石4,615,000元。（圖／Chaumet提供）

►風・Luxury／IWC沙漠色軍風飛行錶耍帥　戈壁實景躍上萬寶龍錶背

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關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, Chaumet, 拿破崙

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