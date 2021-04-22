省錢必收的「開架粉撲／美妝蛋」！PONY遮瑕度高2倍　還有平價版BB蛋

新手想要底妝乾淨服貼又無瑕，上妝工具絕對是關鍵～不過如果是學生黨，不想傷荷包、又想擁有絕美底妝，那就不能錯過這幾款Dcard美妝版上討論度超高的開架粉撲／美妝蛋！除了讓遮瑕度高2倍的PONY粉撲，還有這顆beauty blender的平價替代絕對不能錯過～

開架粉撲推薦1：Rena Beauty 超貼妝美妝蛋

Rena Beauty是今年剛成立的品牌，並且一次推出三種形狀的美妝蛋，包含水滴型、水滴斜切型、包子型，可以依據自己的上妝習慣選擇美妝蛋形狀，真的很貼心！這款編自己也是剛用完就愛上～他的表面氣孔非常細密，因此上妝時可以將粉體充分釋放至肌膚紋理中，讓底妝非常服貼又均勻，而且美妝蛋本身很Q彈、親膚，上臉不會感覺硬梆梆！

開架粉撲推薦2：點胭脂 台灣山櫻美妝蛋

點胭脂是台灣MIT品牌，這顆復古紅的「台灣山櫻美妝蛋」剛上市就在Dcard獲得網友好評！他的蛋體是大福型斜切面，捏起來鬆軟柔嫩，上臉很舒適，而美妝蛋頂部切面能集中細節上妝，加寬的屁屁及斜面，則能夠快速將粉底鋪色、打底，非常適合新手使用～

開架粉撲推薦3：PONY EFFECT 氣墊粉撲

PONY EFFECT不只彩妝品，他的氣墊粉撲在美妝版上也默默超紅！PONY EFFECT的氣墊粉撲跟一般市面上的氣墊粉撲不太一樣，整體比較厚實，而且也不吃粉，重點是，他可以提升底妝遮瑕力！幫助粉底遮蓋瑕疵跟填補毛孔，但完妝後看起來又不會厚粉～唯一的缺點就是許多網友表示粉撲繫帶的接縫處很容易破損，需要小心清洗使用～

開架粉撲推薦4：Viva 彈力美妝蛋（快乾型）

Viva這顆美妝蛋在Dcard上紅了很久，也有許多部落客大推～甚至被網友號稱為「平價版beauty blender」！不只觸感跟BB蛋幾乎一模一樣，上完妝底妝也跟BB蛋一樣服貼輕薄，可以說是完美復刻～最厲害的一點是，他很好清洗，而且很快乾，不容易有發霉問題。硬要說跟beauty blender有什麼不同，就是這顆還是稍微吃粉底一點～

開架粉撲推薦5：J-lin 軟Q美妝蛋

最後這顆J-lin 軟Q美妝蛋已經是美妝版上的常客，如果有在關注美妝版的同學一定看過他！他的蛋體本身就像麻糬版軟Q，水滴型+斜切面設計，不管是鼻翼立體處還是雙頰都可以快速完美上妝～而且因為彈性高，所以上臉後妝感特別輕盈、透亮！唯一的小缺點就是，清洗時比較容易破損，要注意搓揉力道～

文／美人圈 圖／beauty美人圈、翻攝自Viva、IG@hayon_cos

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