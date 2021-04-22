fb ig video ETtoday search mobile

省錢必收的「開架粉撲／美妝蛋」！PONY遮瑕度高2倍　還有平價版BB蛋

>

▲開架粉撲/美妝蛋。（圖／美人圈）

新手想要底妝乾淨服貼又無瑕，上妝工具絕對是關鍵～不過如果是學生黨，不想傷荷包、又想擁有絕美底妝，那就不能錯過這幾款Dcard美妝版上討論度超高的開架粉撲／美妝蛋！除了讓遮瑕度高2倍的PONY粉撲，還有這顆beauty blender的平價替代絕對不能錯過～

開架粉撲推薦1：Rena Beauty 超貼妝美妝蛋

Rena Beauty是今年剛成立的品牌，並且一次推出三種形狀的美妝蛋，包含水滴型、水滴斜切型、包子型，可以依據自己的上妝習慣選擇美妝蛋形狀，真的很貼心！這款編自己也是剛用完就愛上～他的表面氣孔非常細密，因此上妝時可以將粉體充分釋放至肌膚紋理中，讓底妝非常服貼又均勻，而且美妝蛋本身很Q彈、親膚，上臉不會感覺硬梆梆！

開架粉撲推薦2：點胭脂 台灣山櫻美妝蛋

點胭脂是台灣MIT品牌，這顆復古紅的「台灣山櫻美妝蛋」剛上市就在Dcard獲得網友好評！他的蛋體是大福型斜切面，捏起來鬆軟柔嫩，上臉很舒適，而美妝蛋頂部切面能集中細節上妝，加寬的屁屁及斜面，則能夠快速將粉底鋪色、打底，非常適合新手使用～

開架粉撲推薦3：PONY EFFECT 氣墊粉撲

PONY EFFECT不只彩妝品，他的氣墊粉撲在美妝版上也默默超紅！PONY EFFECT的氣墊粉撲跟一般市面上的氣墊粉撲不太一樣，整體比較厚實，而且也不吃粉，重點是，他可以提升底妝遮瑕力！幫助粉底遮蓋瑕疵跟填補毛孔，但完妝後看起來又不會厚粉～唯一的缺點就是許多網友表示粉撲繫帶的接縫處很容易破損，需要小心清洗使用～

開架粉撲推薦4：Viva 彈力美妝蛋（快乾型）

▲開架粉撲/美妝蛋。（圖／美人圈）

Viva這顆美妝蛋在Dcard上紅了很久，也有許多部落客大推～甚至被網友號稱為「平價版beauty blender」！不只觸感跟BB蛋幾乎一模一樣，上完妝底妝也跟BB蛋一樣服貼輕薄，可以說是完美復刻～最厲害的一點是，他很好清洗，而且很快乾，不容易有發霉問題。硬要說跟beauty blender有什麼不同，就是這顆還是稍微吃粉底一點～

開架粉撲推薦5：J-lin 軟Q美妝蛋

▲開架粉撲/美妝蛋。（圖／美人圈）

最後這顆J-lin 軟Q美妝蛋已經是美妝版上的常客，如果有在關注美妝版的同學一定看過他！他的蛋體本身就像麻糬版軟Q，水滴型+斜切面設計，不管是鼻翼立體處還是雙頰都可以快速完美上妝～而且因為彈性高，所以上臉後妝感特別輕盈、透亮！唯一的小缺點就是，清洗時比較容易破損，要注意搓揉力道～

文／美人圈　圖／beauty美人圈、翻攝自Viva、IG@hayon_cos

【延伸閱讀】

彩妝師瑕疵肌「無瑕輕薄底妝」畫法！脫皮/痘痘/毛孔都有解，新手底妝步驟這樣做

彩妝師親授新手必備「冷門實用化妝技巧」！眼下不卡紋這樣遮、脫妝是因為用錯上妝工具

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

粉撲, 美妝蛋, 上妝工具, 氣墊粉撲

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

日網爆紅「無人島」心理測驗！從「唯一攜帶物品」看出你的內在性格

日網爆紅「無人島」心理測驗！從「唯一攜帶物品」看出你的內在性格

IKEA內湖直擊！比敦北店大1倍　「全球獨家」鯊鯊芝麻包超可愛！

IKEA內湖直擊！比敦北店大1倍　「全球獨家」鯊鯊芝麻包超可愛！

BURBERRY新T恤理念「好男人不包二奶」　穿上直接露兩點笑翻網

BURBERRY新T恤理念「好男人不包二奶」　穿上直接露兩點笑翻網

Lisa額頭正式曝光！新髮型照反應很兩極　網直指：髮際線堪憂 IKEA內湖店「6大亮點」搶先公開！自助結帳更方便、鯊魚風餐廳絕美 李敏鎬新美劇《柏青哥》拋棄貴公子形象　日本和服、灰白頭髮造型曝光 IKEA內湖店限定鯊鯊包、霜淇淋「超真心試吃心得」　跟著點不踩雷 低馬尾正確綁法更厲害！扁頭也能變圓潤　看起來更年輕10歲 41歲秦嵐超狂「真實腰圍」曝光！惹火S曲線嚇歪眾人：仙女下凡 星巴克「變色水杯」倒入冷飲瞬間超夢幻！四色全包竟千元有找

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面