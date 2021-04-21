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夏天行頭加碼！DIOR青檸＋莓果包美爆、水壺也現身　LV漸層色是夢幻海灘

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▲DIOR LV Summer。（圖／品牌提供）
▲DIOR（左圖）、LV用不同方式詮釋夏天。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

有什麼比清爽的水果，更適合夏天呢？穿的、用的，如果帶上水果色調，一定很迷人。DIOR的Dioriviera夏日膠囊系列實現了這個願望，將熱賣的包、鞋，甚至枕頭、扇子，都染上青檸、莓果色，連水壺也出現了，還有LOUIS VUITTON（路易威登）以紅色氣泡酒為靈感的夏日系列、LOEWE滿滿戶外精神的Eye/LOEWE/NATURE系列，陶醉在歡愉與活力之中，夏天，We are ready！

▲DIOR青檸 莓果。（圖／品牌提供）

▲DIOR熱賣的Book Tote染上青檸色調，讓人愛不釋手。

▲DIOR青檸 莓果。（圖／品牌提供）

▲DIOR Caro（左）、Bobby包款，都有青檸般的黃綠色。

▲DIOR青檸 莓果。（圖／品牌提供）

▲DIOR水壺優雅細膩。

DIOR

DIOR的法式印花圖騰、Oblique提花圖案，不但讓每件作品都很有記憶點，優雅又有個性的風情，染上不同顏色就有不同味道，例如深藍的沉靜、粉紅的甜美等等，Dioriviera夏日膠囊系列，則用青檸般的黃綠、莓果般的紫紅，帶來一抹閒適情調，Book Tote從一推出就熱賣，絕對屬於內外兼具的包款，Lady Dior的經典地位非凡，還有近期的Cara肩背包、二合一小包，都在夏天換上新貌。

▲DIOR青檸 莓果。（圖／品牌提供）

▲經典黛妃包（右）永遠有新意。

▲DIOR青檸 莓果。（圖／品牌提供）

▲球鞋、絲巾都能讓造型畫龍點睛。

居家生活用品是另一個焦點，從小件的蠟燭、扇子、置物盒、水壺，到戶外立傘、吊床甚至衝浪板等大件作品都找得到，還有一發佈消息就引起眾人驚呼、與義大利Vespa（偉士牌）合作的the Vespa Christian Dior訂製摩托車等，都讓DIOR世界變得更大更廣。

▲DIOR青檸 莓果。（圖／品牌提供）

▲DIOR青檸 莓果。（圖／品牌提供）

▲莓果色配件甜美可人。

▲DIOR青檸 莓果。（圖／品牌提供）

▲DIOR青檸 莓果。（圖／品牌提供）

▲DIOR青檸 莓果。（圖／品牌提供）

▲居家生活用品，讓人愛不釋手。

LOUIS VUITTON

LV女裝的Summer膠囊系列很直觀，把馬里布海岸的亮眼日出、蔚藍海岸的海景和陽光，與經典Monogram、Damier揉合，透過印花、漸層打造出充滿海邊度假氣氛的衣裝、配件。

▲LV Summer。（圖／品牌提供）

▲LV夏季系列，充滿歡愉的泳池派對氣氛。

連身短褲、迷你洋裝輕鬆又舒適，比基尼是必備，還有短版背心、T恤等，就算不想下水，也要穿得像樣。包款配件也精彩萬分，染上漸層色調，加上熱帶花朵吊飾，還有放大的Monogram圖案，顯得俏麗又大方，無論是Speedy、水桶包，或是有個可愛名字「Marshallow」（棉花糖）的肩背包，只要帶著它們，心情一定雀躍。

▲LV Marshmallow肩背包，86,000元。

▲LV Summer。（圖／品牌提供）

▲LV夏季的漸層色配件，夢幻可愛。

LV夏季男裝膠囊系列，把場景帶到威尼斯海灘，粉彩色的套裝、夏威夷衫代表了太陽剛升起的時候，日正當中，則是日本牛仔裝與水彩色調的結合，到了夕陽暮光，則是呼應藍色光線的短套裝與睡衣，很有氣氛。

包款用水彩暈染出寫意性格，讓Monogram呈現出不一樣的效果，背帶上有小零錢包的信差包，是隨身必備，Keepall旅行袋讓夏天的度假行程，從收行李開始就有好心情，細膩的直條紋搭配暈染Monogram圖案、白色行李吊牌，清新又率性，而小型Keepall、托特包，相信有很多女生也想搶，男孩們，手腳要快了。

▲LV Summer。（圖／品牌提供）

▲LV男裝用暈染手法打造夏日風情。

▲LV Objets Nomades 魏如萱 陳柏霖 曹佑寧 林敬倫。（圖／品牌提供）

▲男星曹佑寧穿LV夏季暈染襯衫與短褲，他認為很適合穿去海邊。

LOEWE
LOEWE的Eye/LOEWE/NATURE系列，已經邁入第5季，環保是重要前提，運用回收再利用的素材、善用現有材料加上完美工藝，設計出能親近大自然、適合戶外活動的服裝與配件，也讓每件作品都充滿獨特性與溫暖感。

Eye/LOEWE/NATURE系列簡直像在變魔術，舊的墨西哥地氈改造成為雙面外套，舊夾棉拼貼成了寬版防風外套，連舊的降落傘都能化身輕巧的連帽外套，還有運用回收尼龍打造的捲蓋背包、相機袋，除了對地球的友善，也像在告訴大家，只要有心去做，沒什麼不可能。

▲LOEWE。（圖／品牌提供）

▲LOEWE。（圖／品牌提供）

▲LOEWE Eye/LOEWE/NATURE系列，充滿戶外精神。

更實際的是與環保組織Fundación Global Nature合作，每售出一件Eye/LOEWE/Nature系列，即捐出15歐元（約514元台幣），為瀕危的野生物種，重建半天然棲息地。

▲LOEWE。（圖／品牌提供）

▲LOEWE。（圖／品牌提供）

▲LOEWE Eye/LOEWE/NATURE系列配件，強調環保、再生。

►戀愛系手袋集合！LV粉嫩漸層老花包太夢幻、DIOR托特染上草莓牛奶色

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關鍵字：

DIOR, LV, LOEWE

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