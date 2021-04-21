東森自然美「美胸舒緩課程」筋膜舒放為胸型打穩地基

▲東森自然美「美胸舒緩課程」讓肌膚恢復細緻光滑，緊實有彈性！（圖／東森自然美提供）

消費中心／綜合報導

女人除了臉蛋要保養得好，胸部肌膚也絕對不能馬虎，尤其夏天快到了，大量流汗容易導致皮膚出狀況，東森自然美生技美學中心，特別為女性設計了一套SPA「美胸舒緩課程」，以最先進的筋膜舒放概念和推撥溫柔手技的帶動，達到胸部循環和保養，不只能幫助16周孕期後的準媽咪，舒緩乳腺，同時也適合長時間久坐或使用3C用品的輕熟齡女性，推開僵硬肌肉與筋膜沾黏，找回美胸支撐力。

溫柔推撥手法 安撫孕婦困擾胸部問題

30分鐘「美胸舒緩課程」以荷荷芭油滋潤調理肌膚開啟序幕，運用大姆指指腹往胸部中心滑推，從右而左沿著胸型從下緣、側邊、上方至中央輕揉舒展筋膜，緩解緊繃肌肉，緊接著改以雙手輕撥，腋下淋巴處特別加強，擺平副乳。美容師輕微搖晃胸部舒緩乳腺，喚醒停滯循環或因孕期產生的腫脹，塑造胸型飽滿膨潤，再以手掌由下往上、由外往內提拉胸型，最後按摩平時不易運動到的胸下肋骨與肋骨間肌肉，推開沾黏與老廢物質堆積，重新啟動身體。

美容師放輕力道透過推撥手法鬆開沾黏筋膜，避免按壓穴點造成不適疼痛或使孕婦子宮收縮，使肌肉柔軟提升支撐力，找回飽滿美麗胸型。懷孕中的準媽咪們也適合，美容師手技安撫胸部腫脹不適與周圍肌肉，按摩舒緩阻塞乳腺，降低產後哺乳問題，泌乳更輕鬆。上班族、3C族以及喜愛運動的女性，也能和長時間姿勢不良導致筋膜沾黏、肌肉緊繃的胸型走山位移說掰掰。

▲一期一會給予身心靈的美好感知體驗（圖／東森自然美提供）

東森自然美生技美學中心愉悅溫暖氛圍，彷彿讓人回到家一般，享受自在，撫慰疲憊身軀，全台15間充滿各自獨特主題風格的環境氛圍與頂級迎賓服務下，獲得絕無僅有的感動。



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註1：個人體質不同，若有疑問，仍須諮詢專業醫師

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