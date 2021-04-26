外食族的「超商減脂餐」攻略！熱量超低、吃得飽　輕鬆月瘦5公斤

夏天是減肥旺季，對於上班又外食族的我們，實在抽不出時間幫自己準備減肥餐？這時候7-11＆全家便利商店就是外食族減脂期的最佳夥伴！以下編輯為大家帶來2021最新超商減肥減脂菜單推薦，一起看看吧！

減肥真的不用挨餓！只要算好每餐可以吃進去的熱量範圍，老實說沒有真正不能吃的東西。一般外食族建議可以分配「早餐250大卡、午餐450大卡」，晚餐想去聚餐，也還有650~800的熱量扣打可以攝取，是不是壓力減輕很多了呢～

＃7-11外食族減脂菜單

減脂餐1：炙燒明太子鮭魚／石安牧場溏心蛋筍飯飯糰

熱量：約177大卡／約157大卡

7-11的炙燒明太子鮭魚，是減肥好夥伴！鹹香夠味， 炙燒的味道有出來， 淡淡烤物焦香； 雖然明太子有點稀疏， 但粉橘色的鮭魚沙拉倒是不少， 每一口都吃得到。單吃可以作為早餐，搭配同樣是低熱量的溏心蛋飯糰，或是鮭魚海帶芽飯糰，也能成為午餐方案唷！

減脂餐2：明太子海鮮冷義大利麵

熱量：約363大卡

義大利麵控有福了！近期7-11＆全家超商推出了超多適合減脂、減肥的義大利麵選擇，好比說這款明太子冷麵，因為海鮮本身就是低脂的優質蛋白質，搭配上精選的清爽明太子白醬，整體來說爽口不膩，飽足感也很夠，熱量更是妥妥的控制在400大卡內，想配個蒟蒻飲料或無糖豆漿也沒問題、不怕爆卡。

減脂餐3：香蒜白酒蛤蠣義大利麵

熱量：約418大卡

同樣是清爽表現，適合夏天吃得義大利麵還有它，香蒜白酒蛤蠣麵！裡面蛤蠣給的大方，香蒜辣椒味道顯著，沒有酒味，麵條軟而不爛有彈性，天天吃也不會膩。

減脂餐4：日式蕎麥風味麵

熱量：約320大卡

天氣一熱就想吃涼麵解熱？涼麵的麵本身不壞、熱量合理，但就是那個芝麻醬，肥到不行呀！！營養師推薦兩個做法，第一是涼麵的醬料用量減半，第二是直接吃醬料熱量低的麵食，好比說改吃日式蕎麥麵這種醬料基底是醬油的餐點，好吃之餘也沒有熱量負擔。

＃全家外食族減脂菜單

減脂餐1：粉紅雞排義大利麵

熱量：約450大卡

這是編輯繼7-11花椰菜飯之後的新歡！高蛋白的杜蘭小麥義大利麵，搭配上烤雞胸排、大麥烤蛋白、花椰菜和玉米筍，最後佐上顏值超少女的粉紅醬，濃香好吃熱量也被完美控制。關鍵的是，怪物食量的小編認證這個吃完會飽！很值得一試。

減脂餐2：辛辛炒韓式豚餐盒

熱量：約494大卡

選用油脂少的豬腿肉作為一餐的蛋白質來源，搭配上韓式辣醬調味，與多種根莖蔬菜、日式柴魚豆腐，整體來說營養素相對均衡，適合離不開重口味的美食，但又想好好執行減脂計畫的你。

不過這款餐盒的熱量逼近500大卡、微偏高，建議可以減少早餐熱量攝取（好比說早餐選吃兩顆茶葉蛋、或茶碗蒸），讓晚餐維持能攝取一個便當的熱量，論心裡壓力或減肥成效，都會相對提升很多唷！

減脂餐3：麻油娃娃蔬菜湯

熱量：約92.6大卡

如果你是素食主義者，除了茶碗蒸、地瓜、生菜沙拉、關東煮，其實超商不定期推出的各式蔬菜濃湯，也非常適合成為你的減脂選擇！全家這次跟知名蔬食餐廳上善豆家聯名，首波推出5款蔬食料理，其中的麻油娃娃蔬菜湯更是減肥人的首選，加入娃娃菜、木耳、素米血，讓湯頭鮮甜之外蔬菜比例均衡。

最後加碼推薦！如果餐與餐之間肚子餓，想吃點小點心，這系列低卡水果蒟蒻果凍很適合你唷～喝起來像飲料，蒟蒻還能增加飽足感，而且任何一種口味的熱量到不超過15大卡！

大家有沒有發現，以上減肥餐其實有超過7種選擇唷！想懶人減肥，也可以一天吃一種～讓我們一起把冬天吃肥、長出的肉肉們，通通甩開吧！

文／美人圈 圖／翻攝自BEAUTY美人圈

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