Angelababy魔幻藍髮根本二次元角色　網發現竟撞臉LOL「吉茵珂絲」

記者王則絲／台北報導

Angelababy（楊穎）近期大膽嘗試了不少前衛的頭髮造型，包括上回剪了個小男生頭激似郭采潔，這次Angelababy則染了一頭魔幻藍髮，活像電影裡跑出來的精靈，綁起雙辮子後更被網友們發現，Angelababy竟與知名遊戲的二次元角色「吉茵珂絲」撞臉了，相似度超高！

Angelababy近日登上陸版《COSMOHits》雜誌，演繹代言品牌DIOR的早秋服裝以及彩妝，不過這回的造型可不一般，Angelababy換上了搶眼的藍髮色，意外襯得肌膚更加白皙、靈氣外洩，為呼應特殊髮色，此次大片場景也設置在藍紫色調的背景中，手上的植物還呈現透明的琉璃狀態，整體都充滿魔幻的氣息。

▲Angelababy新畫報造型。（圖／翻攝自微博）

難得挑戰了新鮮的髮色，Angelababy靠著超高顏值駕馭自如，粉絲們紛紛讚爆：「藍色頭髮太絕了」、「大美女什麼頭髮都好看」、「藍髮人魚姬公主」也有網友們就發現了，當Angelababy這頭藍髮綁起辮子後，簡直和知名線上遊戲《英雄聯盟》中的角色「吉茵珂絲」如出一轍，比對之下不光是髮型，Angelababy堪比二次元的顏值更是令人驚嘆：「眼睛太美了」、「有吉茵珂絲的味道」、「根本是二次元跑出來的。」

▲《英雄聯盟》角色吉茵珂絲。（圖／翻攝自英雄聯盟）

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