fb ig video ETtoday search mobile

春夏要重視「代謝角質」！歐舒丹改善暗沉超有效　YSL仙女水一擦拋光

>

迎接出油量大的夏季，保養少不了「溫和代謝角質」步驟！雖然正常角質會隨著皮膚自然代謝脫落，但是當換季、或是肌膚油水失衡時，角質代謝也可能會「卡住」，導致膚色黯沉、保養難以吸收，甚至阻塞毛孔，這時候蘊含「微酸」的角質代謝精華，就是溫和調理角質的保養聖品，一起看看2021春夏角質代謝的精華推薦！

▲春夏代謝角質精華推薦。（圖／美人圈）

酸類很刺激？

酸類精華是利用酸性成分在肌表產生化學反應，藉此促進表皮基底細胞增生，並加快角質層再生速度。肌膚比較敏感的話，可以先從濃度較低的複合酸開始使用，另外依肌膚反應調整使用頻率，油肌的話日常建議一週2-3次、乾肌則一週1次或隔週使用，如果短期之間想要密集保養、也建議不要超過3天，免得造成肌膚敏感。

▲春夏代謝角質精華推薦。（圖／美人圈）

酸類成分怎麼選？

分子越小的酸，截斷角質細胞連結的效果越強，但使用時刺痛感就會越快速、越強烈，舉例來說，甘醇酸分子量約76、乳酸90、水楊酸138、杏仁酸則為152，將大小不同分子的酸加在一起，讓各種酸作用在不同部位，刺激感就不會一次襲來，也能一網打盡各種肌膚困擾。

▲春夏代謝角質精華推薦。（圖／美人圈）

2021角質代謝精華推薦：歐舒丹 白皇后淨白精萃，30ml

歐舒丹在2021年春夏推出白皇后淨白系列，全系列以普羅旺斯繡線菊萃取為核心成分，富含水楊酸及高濃度活性分子，可以幫助肌膚有效去除肌表老廢角質，協助表皮更新，增添肌膚光澤及亮澤度，並結合白桑根精萃、維他命C衍生物、甘草及黃岑等草本萃取複方精華有效改善肌膚暗沉、增加肌膚亮澤度，發揮深層密集淨白的效果。

▲春夏代謝角質精華推薦。（圖／美人圈）

▲歐舒丹 白皇后淨白精萃 （圖／IG@loccitanetw）

2021角質代謝精華推薦：YSL 極效活萃淨亮晶透露，150ml

YSL在2021年年初推出這款「仙女水」，雖然是晶透露、但其實更像是精華水般，完美調和97%微酸透亮精華以及3%舒緩植萃精油，以化妝棉輕輕擦拭、肌膚宛如拋光般晶瑩剔透、平滑透亮，同時溫和舒緩、並調理肌膚油水平衡，為肌膚注入長效保濕感，肌膚更加勻亮淨透。

▲春夏代謝角質精華推薦。（圖／美人圈）

▲YSL 極效活萃淨亮晶透露 （圖／BEAUTY美人圈）

2021角質代謝精華推薦：Neogence 霓淨思 AC雙粹賦活潤澤精華，30ml

霓淨思推出醫美首創AC雙粹賦活科技，上層1%植物性類A醇、下層10%高濃度維他命C，上下雙層封存、完整保留高活性！霓淨思獨步「植物性類A醇」是100%天然植物萃取，能加快更新肌膚修復力，有改善疲憊、撫平細紋的效果，維他命C能深入肌底還原黑色素，加速平滑勻潤老廢角質，偕同彈力蛋白作用，提升肌表透亮光澤。

▲春夏代謝角質精華推薦。（圖／美人圈）

▲Neogence 霓淨思 AC雙粹賦活潤澤精華 （圖／IG@neogence_official）

2021角質代謝精華推薦：BFFECT 10%果酸+0.5%水楊酸衍生物，30ml

BFFECT推出複合配方的酸類，這款精華使用含三種親水性果酸的複合成份、搭配親脂性的水楊酸衍生物，屬於中濃度果酸精華液，可以幫助調理油脂分泌與增加角質代謝，改善肌膚粗糙暗沉、及毛孔問題，推薦給油肌、混合肌使用。

▲春夏代謝角質精華推薦。（圖／美人圈）

▲BFFECT 10%果酸+0.5%水楊酸衍生物（圖／BFFECT）

2021角質代謝精華推薦：AHC 琥珀酸縮毛孔精華，20ml

AHC在2021年春夏也推出全新的肌膚解答精華系列，其中這款縮毛孔精華使用韓國最新酸類「琥珀酸」，屬於水溶性小分子的酸類，可以作用在肌膚較深層的位置，幫助煥膚同時促使肌底膨潤、由內而外緊實毛孔，搭配第三代果酸的PHA雙重果酸成份（1%葡萄糖酸內酯、糖酸），以及蘋果、玫瑰果萃取加強保濕，同時也調理肌膚油水平衡。

▲春夏代謝角質精華推薦。（圖／美人圈）

▲AHC 琥珀酸縮毛孔精華（圖／IG@ahc.tw）

文／美人圈　圖／翻攝自IG@yuyeonxx

【延伸閱讀】

2021春夏防曬新品推薦！克蘭詩、倩碧防曬超強，開架也有防曬新品，這款當素顏霜也推薦

2021春夏化妝水新品推薦！歐舒丹星光水、品木宣言靈芝水潤澤透亮，這款養膚有感

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

角質代謝, 精華, 酸類精華, 保養, 油肌, 痘痘肌, 換季, 夏季

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

注定孤獨終老「4星座」！摩羯心中只有自己、水瓶根本樂在其中

注定孤獨終老「4星座」！摩羯心中只有自己、水瓶根本樂在其中

「無縫接軌」不一定就是渣？8個有科學根據的愛情盲點　你中標幾個

「無縫接軌」不一定就是渣？8個有科學根據的愛情盲點　你中標幾個

飛澎湖看花火節4日遊8980元→4690元　還有鮮蚵、海鮮粥吃到爽

飛澎湖看花火節4日遊8980元→4690元　還有鮮蚵、海鮮粥吃到爽

他到底喜不喜歡你？從這4點判斷　真的在乎才會記得你的小事 人生第一罐「乳霜」從這些經典挑！黑繃帶、無敵霜　網好評8款用過一生推 5月限定美妝太燒！YSL「520禮盒」霧光氣墊也入組　蘭蔻玫瑰花禮直接送 星・變美／MAMAMOO頌樂靠「5分鐘減脂運動」練出超辣腹肌＋美背 AirPods Pro挑戰超低價！7990元→5990元　別猶豫快買下去 搶逛全台最大BALENCIAGA！獨賣「忠孝東路包」超親切　亮點一次看 洗髮精一直換才有用？頭皮清潔3大NG觀念，讓出油、掉髮更嚴重

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面