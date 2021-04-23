春夏要重視「代謝角質」！歐舒丹改善暗沉超有效　YSL仙女水一擦拋光

迎接出油量大的夏季，保養少不了「溫和代謝角質」步驟！雖然正常角質會隨著皮膚自然代謝脫落，但是當換季、或是肌膚油水失衡時，角質代謝也可能會「卡住」，導致膚色黯沉、保養難以吸收，甚至阻塞毛孔，這時候蘊含「微酸」的角質代謝精華，就是溫和調理角質的保養聖品，一起看看2021春夏角質代謝的精華推薦！

酸類很刺激？

酸類精華是利用酸性成分在肌表產生化學反應，藉此促進表皮基底細胞增生，並加快角質層再生速度。肌膚比較敏感的話，可以先從濃度較低的複合酸開始使用，另外依肌膚反應調整使用頻率，油肌的話日常建議一週2-3次、乾肌則一週1次或隔週使用，如果短期之間想要密集保養、也建議不要超過3天，免得造成肌膚敏感。

酸類成分怎麼選？

分子越小的酸，截斷角質細胞連結的效果越強，但使用時刺痛感就會越快速、越強烈，舉例來說，甘醇酸分子量約76、乳酸90、水楊酸138、杏仁酸則為152，將大小不同分子的酸加在一起，讓各種酸作用在不同部位，刺激感就不會一次襲來，也能一網打盡各種肌膚困擾。

2021角質代謝精華推薦：歐舒丹 白皇后淨白精萃，30ml

歐舒丹在2021年春夏推出白皇后淨白系列，全系列以普羅旺斯繡線菊萃取為核心成分，富含水楊酸及高濃度活性分子，可以幫助肌膚有效去除肌表老廢角質，協助表皮更新，增添肌膚光澤及亮澤度，並結合白桑根精萃、維他命C衍生物、甘草及黃岑等草本萃取複方精華有效改善肌膚暗沉、增加肌膚亮澤度，發揮深層密集淨白的效果。

▲歐舒丹 白皇后淨白精萃 （圖／IG@loccitanetw）

2021角質代謝精華推薦：YSL 極效活萃淨亮晶透露，150ml

YSL在2021年年初推出這款「仙女水」，雖然是晶透露、但其實更像是精華水般，完美調和97%微酸透亮精華以及3%舒緩植萃精油，以化妝棉輕輕擦拭、肌膚宛如拋光般晶瑩剔透、平滑透亮，同時溫和舒緩、並調理肌膚油水平衡，為肌膚注入長效保濕感，肌膚更加勻亮淨透。

▲YSL 極效活萃淨亮晶透露 （圖／BEAUTY美人圈）

2021角質代謝精華推薦：Neogence 霓淨思 AC雙粹賦活潤澤精華，30ml

霓淨思推出醫美首創AC雙粹賦活科技，上層1%植物性類A醇、下層10%高濃度維他命C，上下雙層封存、完整保留高活性！霓淨思獨步「植物性類A醇」是100%天然植物萃取，能加快更新肌膚修復力，有改善疲憊、撫平細紋的效果，維他命C能深入肌底還原黑色素，加速平滑勻潤老廢角質，偕同彈力蛋白作用，提升肌表透亮光澤。

▲Neogence 霓淨思 AC雙粹賦活潤澤精華 （圖／IG@neogence_official）

2021角質代謝精華推薦：BFFECT 10%果酸+0.5%水楊酸衍生物，30ml

BFFECT推出複合配方的酸類，這款精華使用含三種親水性果酸的複合成份、搭配親脂性的水楊酸衍生物，屬於中濃度果酸精華液，可以幫助調理油脂分泌與增加角質代謝，改善肌膚粗糙暗沉、及毛孔問題，推薦給油肌、混合肌使用。

▲BFFECT 10%果酸+0.5%水楊酸衍生物（圖／BFFECT）

2021角質代謝精華推薦：AHC 琥珀酸縮毛孔精華，20ml

AHC在2021年春夏也推出全新的肌膚解答精華系列，其中這款縮毛孔精華使用韓國最新酸類「琥珀酸」，屬於水溶性小分子的酸類，可以作用在肌膚較深層的位置，幫助煥膚同時促使肌底膨潤、由內而外緊實毛孔，搭配第三代果酸的PHA雙重果酸成份（1%葡萄糖酸內酯、糖酸），以及蘋果、玫瑰果萃取加強保濕，同時也調理肌膚油水平衡。

▲AHC 琥珀酸縮毛孔精華（圖／IG@ahc.tw）

文／美人圈 圖／翻攝自IG@yuyeonxx

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