棉花糖色的青銅潛水錶好甜　Oris粉紅款最夯

▲Oris 2021新錶在台亮相，棉花糖色調的青銅錶成為焦點。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

Oris今在台展出2021年新錶，關鍵字無他，就是正火熱的「潛水錶」！令人驚豔是青銅打造的Divers Sixty-Five Cotton Candy系列，面盤竟是甜美的棉花糖色調天青藍、湖水綠以及石英粉3種款式，且錶徑38mm是男女通吃的尺寸，青銅錶殼與鍊帶會隨著時光流逝氧化，創造獨一無二的銅綠印記，但也考驗女性市場的接受度。

▲Oris Divers Sixty-Five Cotton Candy青銅錶以粉嫩色調面盤吸睛，鍊帶款75,000元，皮錶帶款66,000元。（圖／Oris提供，以下同）





▲Oris Divers Sixty-Five Cotton Candy腕錶套組也融入甜美色調，鍊帶款75,000元。



另一在面盤上演獨特色調為Oris Aquis日期錶，41.5mm尺寸推出後大受歡迎，新款錶面換上太陽放射紋的紫紅色；品牌同時強調內在，推出搭載自製Calibre 400機芯的鈦合金材質AquisPro日期錶，具備高抗磁、5日動力儲存與10年保固特色。

▲Oris Aquis紫紅色面盤日期錶（上）61,000元，Oris AquisPro日期錶128,000元。



潛水錶功能更進一步，Oris為支持世界最大潮間帶瓦登海保育工作，推出限量2009只Dat Watt限量錶喚起大眾的關注，特別為專業潛水員開發月相週期與北半球潮汐範圍，操作方式是先將日期校準，中央白色指針便會以29.5日月相週期與面盤如葫蘆的白色輪廓交疊顯示潮汐狀態，亦能指示月相盈虧。

▲Oris限量2009只的Dat Watt限量錶擁有月相週期指示與北半球的潮汐範圍，77,000元。



TAG Heuer（泰格豪雅）今年主力也放在潛水錶，經典之作Aquaracer系列強勢回歸，細節設計全面升級，包括錶殼更纖薄、單向旋轉錶圈改凹槽設計更易於旋轉、日期窗的凸面鏡改為內嵌放大鏡、可調整長度鍊帶等，但仍保留傳承自1983年原創款的12刻面錶圈等經典元素，共有錶徑42毫米與36毫米兩種尺寸，搶攻男、女錶市場。

▲TAG Heuer Aquaracer Professional 300米自動腕錶36毫米錶徑（左）109,400元，42毫米錶徑款99,300元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）



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