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6款「精品皮夾」媽媽收到會開心！LV、GUCCI老花　萬元左右好入手

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2021母親節將至，以價格及實用度考量、送精品皮夾是個不出錯的選擇，有短夾、長夾不同容量，價位相對包款來說也會更加好入手！一起看看2021母親節精品皮夾推薦，GUCCI、LV、CELINE都有春夏款新品皮夾！

2021母親節精品皮夾推薦：GUCCI 1955 Horsebit馬銜扣短夾，NT$15,400

老花風潮不退，GUCCI從去年推出的1955 Horsebit馬銜扣系列就大受歡迎，以經典的馬銜扣點綴上GUCCI老花紋，復古中不失時尚韻味，短夾的大小也非常剛好，裝滿也不會太厚。

▲母親節禮物精品皮夾。（圖／美人圈）

內有六個卡層、拉鍊袋、及鈔票夾層，以短夾來說相當夠用。

▲母親節禮物精品皮夾。（圖／美人圈）

除了經典的焦糖咖啡色之外、還有奶白色可以選擇，搭配老花的帆布更加可愛。

▲母親節禮物精品皮夾。（圖／美人圈）

2021母親節精品皮夾推薦：LOUIS VUITTON VICTORINE 錢包，NT$19,100

LOUIS VUITTON的老花也是經典必收的品項，這款VICTORINE錢包以信封的造型為靈感，搭配粉色的撞色扣子及內裡，整體更多了一點粉嫩感。

▲母親節禮物精品皮夾。（圖／美人圈）

這款VICTORINE錢包內層空間相當足夠，共8個卡層、鈔票層還有拉鍊零錢袋，雖然說裝滿會稍稍厚、但大小相當適中。

▲母親節禮物精品皮夾。（圖／美人圈）

LV VICTORINE 錢包 2021 By The Pool系列，NT$24,300

2021春夏的By The Pool系列中，VICTORINE錢包也推出超粉嫩的漸層新色，以嫩粉色及暖鵝黃漸層、搭配經典的老花印花更加有夏季繽紛氣息。

▲母親節禮物精品皮夾。（圖／美人圈）

2021母親節精品皮夾推薦：CELINE SMALL TRIOMPHE WALLET ，NT$19,500

CELINE在今年春夏推出白色凱旋門印花「TRIOMPHE CANVAS」系列同樣讓人驚艷，將老花換上清新的奶油白、在上頭點綴焦糖色的TRIOMPHE凱旋門印花，絲毫不減氣質。

▲母親節禮物精品皮夾。（圖／美人圈）

高貴、復古又清新的配色，搭配正中間的TRIOMPHE凱旋門扣，讓短夾展現出優雅復古的面貌！

▲母親節禮物精品皮夾。（圖／美人圈）

焦糖棕的內層相當豐富，含6個卡層、鈔票層及零錢袋。

▲母親節禮物精品皮夾。（圖／美人圈）

2021母親節精品皮夾推薦：COACH ACCORDION 花園印花拉鍊皮夾，NT$11,800

COACH在2021年春夏推出多款清新的印花系列，這款長夾以淡淡的粉色調搭配可愛的田園蔬果印花，更增加童趣感！

▲母親節禮物精品皮夾。（圖／美人圈）

長夾的容量也是相當夠，含有12個卡層、鈔票隔層、拉鍊零錢袋，整體的容量更可以放置手機，拉鍊閉合設計也更加方便使用。

▲母親節禮物精品皮夾。（圖／美人圈）

2021母親節精品皮夾推薦：miu miu MADRAS皮革短錢包，NT$13,500

miu miu在2021春夏中推出多款粉嫩色系的包款，以經典Madras皮革縫製、正面有著金屬LOGO，搭配粉嫩的外層皮革，完全讓人少女心爆發！

▲母親節禮物精品皮夾。（圖／美人圈）

吸睛的還在內層，MADRAS皮革短錢包特別使用與外層配色相呼應的花卉印花，打開包款就可以感受到春天花園的氣息。

▲母親節禮物精品皮夾。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／BEAUTY美人圈、翻攝自louisvuitton、CELINE、COACH、miu miu

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

皮夾, 短夾, 長夾, 精品, 母親節

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