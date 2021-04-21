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IKEA內湖直擊！比敦北店大1倍　「全球獨家」鯊鯊芝麻包超可愛！

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▲IKEA內湖。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA內湖推出全球獨家鯊鯊芝麻包。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

接手敦北店的IKEA內湖店4／21公開內部陳設，為地上3層的賣場與倉儲區、地下2層停車場，總面積超過2600坪，比敦北店大上一倍，賣場內部除了有寬廣的走廊與購物空間，連餐廳也大上1倍，位置在2樓的餐廳，以鯊鯊為主題，有大片落地窗迎接陽光灑落，天花板上方還掛滿店內的網紅鯊鯊，還推出獨家鯊鯊芝麻包，超可愛的一定要吃到。

▲IKEA內湖。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA內湖。（圖／記者蔡惠如攝）

IKEA內湖店將於4／28正式對外開幕，作為將成為IKEA在台北市唯一的門店，特別以台北居住空間較小的特色進行規劃，用「好收納、小坪數大利用」等主題打造展示空間，還首度設有自助結帳櫃檯，讓購買少量商品的消費者能快速結帳，等候時間更短。

▲IKEA內湖。（圖／記者蔡惠如攝）

▲獨家餐點芝麻鯊鯊包售價35元，可愛的模樣超好拍。（圖／記者蔡惠如攝）

位於2樓的餐廳不但擁有更佳的視野，也從敦北店200多個座位擴大到430個座位，廁所空間增加50%，內部用鯊魚做為主題，上方掛滿旗下網紅鯊鯊，打卡超有梗，並推出內湖獨家餐點，包括比手掌還大的24盎司丁骨牛排、起司肉醬玉米片之外，還有超可愛的芝麻鯊鯊包，圓圓的身形連上面魚鰭都超可愛的，「一口一隻」超療癒！

▲IKEA內湖。（圖／記者蔡惠如攝）

▲比手掌還大的26盎司丁骨牛排，售價690元。（圖／記者蔡惠如攝）

針對內湖店開幕推出旗下EFTERRADA系列首賣，包括成人與還有孩童尺寸的T恤、以及印有IKEA經典LOGO款式的浴巾，售價從299元至690元不等，另4／28開幕還與新莊店、新店店、內湖店首度聯合推出「開幕滿額免運費」優惠，消費家具家飾1.2萬元可享運費5折，消費滿2萬元及整單免運費。

▲IKEA內湖。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA內湖餐廳比敦北大一倍，座位數達430個。（圖／記者蔡惠如攝）

►2.6萬坪高雄新OUTLET「skmpark」明年初開幕　全年折扣3折起

►IKEA內湖店4／28開幕接手敦北　官方已證實

關鍵字：

IKEA, IKEA敦北店, 敦北店, IKEA內湖, 內湖, 收攤, 出清, 直擊

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