「小鳥戒指」十根不夠戴！鸚鵡、山雀站一排巨可愛　還能依偎和親嘴

編輯／Emily 圖／翻攝自gashapon.jp、felissimo.co.jp、IG@inkolifebird、@mi_mon0406

小時候看童話故事，鳥兒經常停在公主的手上吱喳唱歌，看了讓人忍不住羨慕，而現在終於有機會圓夢啦！日本萬代玩具旗下扭蛋品牌GASHAPON就推出一款萌翻的「小鳥戒指」，戴起來就像有鳥兒站在手上一樣，還可以同時戴好幾隻，讓它們相互依偎或親嘴，可愛模樣讓人瞬間融化。

「小鳥戒指」扭蛋外殼做成蛋殼造型，打開裡面是圓滾滾身形的鳥兒，共有五種不同款式，分別有黃色、藍色的鸚鵡，還有桃面愛情鸚鵡、文鳥，以及像顆雪白糰子的銀喉長尾山雀，每一款花色都萌到讓人受不了，戴起來彷彿手指變成了樹枝，能讓小鳥們站在上面休憩。

有了這款「小鳥戒指」人人都可以變身童話裡的公主，讓鳥兒變成好朋友，駐足在你的手上。單獨戴一隻根本不夠，多戴幾個才夠Q，能營造出鳥兒們群聚在一起的感覺，還可以讓它們頭靠著頭依偎、或是嘴對嘴接吻，真的可愛到十隻手指都戴不夠了。

對小鳥造型小物沒有抵抗力的話，也可以看看日本雜貨品牌Felissimo推出的「文鳥雨傘裝飾」，能讓圓圓胖胖的文鳥像坨麻糬一樣，棲息在你的雨傘柄上，拿傘出門就像帶著鳥兒出去玩，而且到哪都不怕拿錯。這款裝飾完美複製了真實文鳥的五官、羽毛、身形，看起來逼真又可愛，有黑、白、肉桂三種花色。

►這次不玩蔬菜！日本再推《果物妖精》超Q檸檬鼠、鳳梨狗吃可愛長大的

►迪士尼《愛麗絲》便當盒、野餐墊太唯美！30樣郊遊必備品只要百元