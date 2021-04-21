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IKEA內湖店「6大亮點」搶先公開！自助結帳更方便、鯊魚風餐廳絕美

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▲▼IKEA敦北店即將告別熄燈，內湖店緊接著開幕。開幕前IKEA特別舉辦媒體搶先預覽會，為正式開幕暖身。（圖／記者湯興漢攝）

▲萬眾矚目的IKEA內湖店將在4月28日開幕。（圖／記者湯興漢攝）

記者鮑璿安／台北報導

萬眾矚目的IKEA內湖店將在4月28日開幕，今（21日）舉辦媒體預覽，內湖店總面積超過6200坪，擁有地上三層賣場、地下兩層停車場，且結合台北市居住形態特色，展示間多以小空間的高收納性、小坪數改造為主，讓民眾逛起來更有感，以下搶先揭曉6大亮點。

好收納、小坪數大利用

隨著IKEA敦北店走入歷史，IKEA內湖店將在4月28日開幕，結合台北市的居住特色，首大亮點就是展間以好收納、小坪數大利用為設計發展，共計30間展間，並設有花店、咖啡店等商業空間裝修靈感，民眾逛起來更有感。

▲▼IKEA敦北店即將告別熄燈，內湖店緊接著開幕。開幕前IKEA特別舉辦媒體搶先預覽會，為正式開幕暖身。（圖／記者湯興漢攝）

▲IKEA敦北店瞄準小住宅設計空間。（圖／記者湯興漢攝）

餐廳座位多達430個

用餐空間也寬敞許多，相較於敦北店僅有220個位子，內湖店增加到430個位子，並且裝潢風格更適合親子共處，通透的玻璃搭配經典動物明星鯊魚主題，成為最新的打卡點。

▲▼IKEA敦北店即將告別熄燈，內湖店緊接著開幕。開幕前IKEA特別舉辦媒體搶先預覽會，為正式開幕暖身。（圖／記者湯興漢攝）

▲內湖店餐廳增加到430個位子。（圖／記者湯興漢攝）

全台第一家自助結帳店

IKEA內湖店也成為全台第一家自助結帳店，設置自助櫃檯，提供民眾使用信用卡快速結帳節約時間，並提供兩座規劃中心，線上規劃軟體與居家規劃服務，傳遞佈置靈感。

▲▼IKEA敦北店即將告別熄燈，內湖店緊接著開幕。開幕前IKEA特別舉辦媒體搶先預覽會，為正式開幕暖身。（圖／記者湯興漢攝）

▲IKEA內湖店成為全台第一家自助結帳店。（圖／記者湯興漢攝）

設計更節能環保

節能環保是內湖店一大重點，預計申請綠能環保建築物標誌，並且該棟屋齡雖然超過28年卻完全沒有老舊的使用痕跡，通過外墻、內部地板翻新整理，更將店內設備換成LED節能裝置，為環保盡一份力。

▲▼IKEA敦北店即將告別熄燈，內湖店緊接著開幕。開幕前IKEA特別舉辦媒體搶先預覽會，為正式開幕暖身。（圖／記者湯興漢攝）

▲預計申請綠能環保建築物標誌。（圖／記者湯興漢攝）

540個汽車停車位

民眾關心的停車位部分，揮別過去敦北店停車不便的問題，內湖店提供540個汽車停車位以及232個機車停車格，且有電動車充電站，來店更加便利。

獨賣商品

內湖店推出全台首賣的限量條碼T恤，更加碼孩童尺寸，全家都能一起穿，印有 IKEA經典Logo，價格大致落在500元以內，售完為止。另外餐點部分也有開幕限定的26盎司丁骨牛排，售價690元；更為愛好IKEA鯊魚的粉絲製作了「芝麻鯊鯊包」，搭配芝麻內餡，35元就能填飽肚子。

▲▼IKEA敦北店即將告別熄燈，內湖店緊接著開幕。開幕前IKEA特別舉辦媒體搶先預覽會，為正式開幕暖身。（圖／記者湯興漢攝）

▲IKEA敦北店限定條碼T恤。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼IKEA敦北店即將告別熄燈，內湖店緊接著開幕。開幕前IKEA特別舉辦媒體搶先預覽會，為正式開幕暖身。（圖／記者湯興漢攝）

▲IKEA敦北店限定餐點，芝麻鯊鯊包35元。（圖／記者湯興漢攝）

►IKEA內湖直擊！比敦北店大1倍　「全球獨家」鯊鯊芝麻包超可愛

關鍵字：

IKEA, 內湖, 敦北, 宜家, 家居

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