缺水運勢差！命理師湯鎮瑋招水4式！「好命水」引瘋搶

▲缺水真的會讓人覺得運勢比較差嗎？有「命理界阿湯哥」之稱的湯鎮瑋老師馬上來為水水們解惑。（影／ETtoday）



時尚中心／綜合報導

整天坐在辦公室，每到下午就兩頰乾燥、眼睛乾澀？其實妳正在缺水！早上出門花了很多時間上妝、神清氣爽迎接全新的一天，但到了下午經常會覺得臉頰乾燥、容易脫妝，再加上時不時加班、熬夜、吹冷氣，皮膚越變越乾燥，保水度不足，不只會讓肌膚缺水，還會覺得口乾舌燥，ETtoday特派員古古直擊各位水水們的缺水煩惱，上班族安安就表示自己會經常與人起口角衝突，「運氣比較不好的感覺」。俗話說「風生水起好運到」，缺水真的會讓人覺得運勢比較差嗎？有「命理界阿湯哥」之稱的湯鎮瑋老師馬上來為水水們解惑。

▲缺水真的會讓人覺得運勢比較差嗎？有「命理界阿湯哥」之稱的湯鎮瑋老師馬上來為水水們解惑。（圖／翻攝自影片，下同）

行動風水：臉不能缺水！拒絕勞碌面相，做個水姑娘！



▲如果臉部肌膚缺水，則容易出現氣色黯沉、毛孔粗大、細紋變多等狀況，而這也會讓面相出現「勞碌命」命格。

湯鎮瑋老師表示，「好命」的面相，其實是可以調養出來的，就像我們會說「水姑娘」，五行當中「水」除了可以代表財運，還有人緣、桃花、運氣等，所以好命的面相看起來會讓人覺得「如沐春風」，湯鎮瑋老師進一步強調，人的磁場中「水」不調的時候，就可能會導致破財、人際關係差⋯⋯等，如果臉部肌膚缺水，則容易出現氣色黯沉、毛孔粗大、細紋變多等狀況，而這也會讓面相出現「勞碌命」命格。

▲別因為氣色上的瑕疵造成「人財兩失」。

上班族安安因為肌膚缺水，看起來兩頰乾燥、毛孔粗大，且有鼻翼泛紅與冒痘等問題，下眼瞼也因為乾燥加上疲憊導致的黑眼圈，看起來黯沉無光。湯鎮瑋老師說明，臥蠶除了會影響人際關係，還掌控了貴人運與桃花，而鼻翼則是掌管財運，他也提醒女孩們，別因為氣色上的瑕疵造成「人財兩失」。

辦公室風水：龍邊（辦公桌左邊）放杯水或藍色系擺飾！

女人要好命，補水不可少！湯鎮瑋老師指出，開運有兩種方式，皮膚的保水度打理好、氣色變好自然開運。至於上班族水水們，辦公室風水也要注意，除了辦公桌時刻保持乾淨整潔，還可以在辦公桌左邊（又稱龍邊）放一杯水或是藍色系擺飾，都能有助開運，說到這裡，古古馬上拿起桌上被眾多水水稱之為「好命水」的「AQUA LABEL水之印高機能晶透美白化妝水」，驚呼：「這一瓶就是藍色的，辦公桌上放這瓶剛好可以隨時補水！」

▲被稱為「好命水」的「AQUA LABEL水之印高機能晶透美白化妝水」就是藍色的，辦公桌上放這瓶剛好可以隨時補水。

招桃花風水：白拋拋幼咪咪 「好命貴氣臉」招來好緣！

至於人人都渴望的「招桃花心法」，湯鎮瑋老師提醒水水們「氣色很重要」，在面相學來說「白為貴」，皮膚基底白、透、亮的人帶有比較多的貴氣，那自然也會招來好運氣與好人緣，但湯鎮瑋老師也澄清，並不是皮膚白就表示有貴氣面相，關鍵在於皮膚保水度足夠、肌膚水潤，就會比起黯沉無光澤的氣色來得更有「好命相」。

▲皮膚保水度足夠、肌膚水潤，就會比起黯沉無光澤的氣色來得更有「好命相」。

招財風水：初一十五銀行接財水－招財喝發財水，保養用 「好命水」!

老師教導大家一個自助補財庫的小撇步，初一十五或初二十六，可以到銀行的飲水機裝杯水，接收財氣的能量，帶回家喝些財水，補補自身的財氣。

想發財招財就喝發財水，想要變美就用水之印好命水。

▲皮膚保水度足夠、肌膚水潤，就會比起黯沉無光澤的氣色來得更有「好命相」。

終極法寶－「水之印好命美白水」讓你越擦越白，越擦越好命！家裡&辦公室各放一瓶，一招改運變好命！

「AQUA LABEL水之印高機能晶透美白化妝水」熱銷15年，獲最佳美粧大賞8冠，受到美容雜誌肯定，其中的玻尿酸及膠原蛋白讓妳的肌膚不再乾燥，解決黯沉、無透明感的肌膚煩惱，傳明酸可預防斑點生成更能讓肌膚透明感UP！辦公桌上隨時放一瓶，藍色透明包裝清新透亮，想到就可以為肌膚補水，水水們別再煩惱缺水問題，有AQUA LABEL水之印高機能晶透美白化妝水，輕鬆養出水潤透亮的好命面相。

▼AQUA LABEL水之印高機能晶透美白化妝水，輕鬆養出水潤透亮的好命面相，越擦越白、越擦越好命。