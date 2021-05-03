最後呼籲小資趕緊手刀包色包款！D+AF寵愛媽咪人氣美鞋5折起　滿額再抽「愛馬仕唇膏」

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鞋櫃裡總是缺一雙鞋的小資族，快坐上母親節的優惠專車，把心中的那幾雙夢幻逸品一次買起來吧！

▲每季都為女孩兒們帶來流行鞋款的D+AF，特別在母親節前夕祭出特別優惠！（圖／D+AF提供，下同）

超人氣女鞋品牌D+AF每每推出新鞋款，總是讓許多時尚部落客、小資女孩瘋狂轉發「又生火了」、「為什麼好看的鞋款一直出」、「真的買不完」、「要再次出動新台幣了！」難得又來到一年一度寵愛媽咪的母檔，是女孩們趁機囤貨的高光時刻，D+AF也要回饋所有小資女孩，經典低跟、高跟與涼鞋，以及盤據熱銷榜多年的樂福鞋、牛津鞋和穆勒鞋，在5/3～5/5母親節感恩季期間，通通5折起！D+AF官網還有消費1,388元滿額抽，有機會再把精品CHANEL香奈兒、Dior迪奧和Hermès愛馬仕的經典保養彩妝品帶回家進獻給媽媽。《ETtoday新聞雲》特別整理出「10款通通都要推去結帳」的必買單品，想幫自己和媽咪包色包款，還不趕快趁這檔年度優惠買！起！來！

樂福鞋

超軟Q馬銜釦樂福鞋／質感方金釦樂福鞋／經典款微尖頭樂福鞋

過去被視為懶人必備的樂福鞋，近幾年更讓人看重的是它們經典不敗的百搭設計，許多D+AF死忠腦粉(包括小編)，第一次被推坑都是因為好穿脫又帶有潮流設計感。這次母親節感恩季D+AF特別抬出3款不同風格的樂福鞋回饋粉絲們。

「超軟Q馬銜釦樂福鞋」在鞋面嵌上既經典又優雅的馬銜釦設計，讓消費者穿上後瞬間完成下半身的時尚感，鞋底更採用好穿好走的超軟澎澎鞋墊以及橡膠防滑鞋底，成功在舒適安全與時尚潮流之間取得絕美平衡，柔軟的皮革鞋面更是讓女孩們同時擁有可後踩的2way設計。重視個人風格的女孩，還有造型獨特大氣的「質感方金釦樂福鞋」可選擇，輕輕鬆鬆就能呈現截然不同的穿搭性格，難怪是小編還有不少女孩心中的本命鞋款！

▲▼（上）超軟Q馬銜釦樂福鞋。（下）質感方金釦樂福鞋。

不喜歡過於張揚的金釦嗎？那就試試以微尖紳士鞋楦設計的「經典款微尖頭樂福鞋」吧！帶點方頭的設計是當前主流美學，2.5cm復古粗跟不只好看也讓女孩們身形更顯優雅，無論是休閒或正式場合，都能展現出時髦人的精準眼光。發現自己對舒適好穿的樂福鞋相見恨晚了嗎？趕快趁母檔買起來吧！

▼經典款微尖頭樂福鞋。

穆勒鞋

質感大方釦低跟穆勒鞋

不得不說前包後空的穆勒鞋，接連好幾季都盤據在熱銷榜上，是女孩們詮釋夏日專屬-慵懶系時髦的最佳選擇！D+AF擁有多款風格各異的穆勒鞋，若是想搭配出既隨興又不失優雅的個性，首推這款「質感大方釦低跟穆勒鞋」。方頭鞋楦一樣在近年颳起New Classic的熱潮，鞋面吸睛的金釦不只能展現簡約品味，更能百搭多種造型，不論衣著簡單或繁複，輕鬆套上這款穆勒鞋就能優雅出門。

▼質感大方釦低跟穆勒鞋。

牛津鞋

鬆糕底綁帶牛津鞋

所有英倫系女孩們鞋櫃裡的必備單品-牛津鞋，一樣也是D+AF主打鞋款之一。這款「鬆糕底綁帶牛津鞋」共推出經典全黑與時尚奶茶兩色，一度讓網友直呼「太犯規了，根本要我們包色掃貨！」好穿好走的4cm鬆糕大底能修飾小腿線條比例，可搭配褲裝走中性帥氣風展現Girl Crush女力，也可穿上洋裝或裙子增添俏皮氣息，一雙鞋展兩樣情，女孩們真的不能沒有它！

▼鬆糕底綁帶牛津鞋。

瑪莉珍鞋

精緻細帶V口瑪莉珍鞋

甜美女孩必收的瑪莉珍鞋，同時也是小編與OL們的定番款！柔軟皮革踩踏起來輕盈舒適，早晨通勤趕上班、晚上下班忙約會，無論穿去哪個場合都是百搭絕配。「精緻細帶V口瑪莉珍鞋」特別以小V口為設計，讓瑪莉珍鞋除了原本可愛簡約的個性，再增添一股成熟優雅的細膩質感，能在視覺上拉長女孩的腿部比例，小編私心推薦，套上白色款式更是仙氣滿滿呢！

▼精緻細帶V口瑪莉珍鞋。

經典跟鞋

素面方頭中跟鞋

沒錯！復古方頭楦型又來擄獲你的心了！D+AF這款「素面方頭中跟鞋」一口氣推出7種色系，素面設計讓實搭性滿分，無論深淺色系都能立即襯托出氣質小姐姐的惹人疼氛圍，搭配5.5cm粗高跟，好走又能輕鬆拉長腿型，採用橡膠防滑底無論在柏油路、木質地板或是水泥磁磚都幫女孩們維持宛如平底的穩定度，每走一步都散發迷人氣場。

▼素面方頭中跟鞋。

夏日涼鞋

花形鏤空尖頭後空鞋

炎炎夏日即將來臨，女孩們還在煩惱該買哪雙涼鞋才能美感與實穿並存嗎？D+AF這款春夏感十足的「花形鏤空尖頭後空鞋」，超美型設計一推出就美瞎超多網友的眼睛！如花瓣般粉彩五色的鏤空鞋面，讓這雙鞋既有涼鞋的透氣度，又有包鞋的包覆特性，平日不習慣大露腳趾的女孩們，終於有機會讓腳趾涼爽一夏，唯一要克服的可能就是「到底要選哪一色」的選擇性障礙了(笑)。

▼花形鏤空尖頭後空鞋。

四條線Q軟墊平底涼鞋／一字雙帶方頭高跟涼鞋

夏天就是需要一雙能快樂出遊又不失美感的涼鞋！小編推薦D+AF這款平底涼鞋，有能平均繫住整個腳背的柔軟細帶，讓視覺美感更均勻，女孩們還能手動調整細帶位置，客製化自己的專屬鞋款，2way二穿式也讓CP值飆更高，絕對值得在優惠期間敗！回！家！

▲▼（上）四條線Q軟墊平底涼鞋。（下）一字雙帶方頭高跟涼鞋。

不能失去高跟的女孩看過來！準備好再帶一雙涼鞋了嗎？這款一字線條的設計讓方頭涼鞋看起來簡約又復古，6.5cm的鞋跟一舉拉高腿部線條和整體比例，更有60年代時尚名伶的摩登風範。除了基本的黑色、白色與米白色系，還有讓人一眼難忘的經典豔紅，小編偷偷告訴大家，約會時想給對方留下深刻印象的話，氣場十足又不失女性特質的紅鞋，絕對就是今夏戰鞋無誤！

每季都為女孩兒們帶來流行鞋款的D+AF，囊括多元的設計款式，絕對不只這次推薦的10雙美鞋而已，每雙鞋款也都貼心備齊全尺碼，腳大腳小的女孩都兼顧！讓妳再也不怕看到喜愛鞋款卻沒有size的殘念，難怪D+AF會一躍成為時尚部落客們口碑瘋推的品牌。

已經有多走沒有陪媽媽出門走走了呢？與其重複送花、保養用品，不如幫媽媽挑一雙舒適好走又時尚亮眼的流行女鞋，陪媽媽走更久的路！D+AF母親節祭出「春夏新品5折起」，優惠期間會員單筆消費滿1,388元還能試手氣，有機會再把精品CHANEL香奈兒、Dior迪奧和Hermès愛馬仕的經典保養彩妝品帶回家，趁著這波年度下殺促銷優惠，私心幫自己多帶幾雙都不心痛！還不拉著媽媽買起來！

▲會員單筆消費滿1,388元，有機會把精品保養品帶回家。

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