fb ig video ETtoday search mobile

時尚吸金王是BLACKPINK！　ROSÉ不輸Lisa擒Tiffany珠寶代言

>

▲▼ Rose 。（圖／Tiffany提供）

▲BLACKPINK成員ROSÉ成為Tiffany全球品牌代言人。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

放眼亞洲娛樂圈，南韓女團BLACKPINK絕對是最受時尚圈寵愛的天團，Tiffany & Co.今正式宣布BLACKPINK成員ROSÉ擔任全球品牌代言人，她同時也是法國時裝品牌SAINT LAURENT春夏廣告主角，而與她同團的Lisa穩坐寶格麗（BVLGARI）與Celine品牌大使，Jisoo則是Dior時尚美妝大使又與卡地亞（Cartier）友好，千金小姐出身的「人間香奈兒」Jennie為香奈兒（CHANEL）大使，4姝「吸睛」與「吸金」功力果然一流。

▲▼ Rose 。（圖／Tiffany提供）

▲ROSÉ演繹Tiffany HardWear系列珠寶展現個性美。

▲▼Rose 。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

▲ROSÉ同時是SAINT LAURENT春夏廣告主角。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

BLACKPINK 4位團員接下的代言，全是時尚圈頂尖的一線品牌，企圖藉由她們在年輕世代的影響力，開拓新客層。在正式宣布代言前，她們都會先在平均4000萬人追蹤的個人IG，置入一些品牌穿搭，公開活動時也會盡力搭配搏曝光，超強的帶貨力讓品牌感受深切。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

▲Lisa是寶格麗品牌大使，隨身配件少不了標誌性的珠寶與腕錶。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

▲Jennie穿香奈兒2021春夏粉色開襟衫出遊。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

▲▼ Jisoo 。（圖／Dior提供）

▲Jisoo則是Dior時尚與美妝大使。（圖／Dior提供）

近期於ROSÉ個人IG，不難發現Tiffany HardWear系列珠寶是她的心頭好，無論是平口小可愛或性感小洋裝都好搭，原來她在暗示與品牌的合作關係，今正式發布她成為全球代言人，於Tiffany HardWear數位形象廣告中以全新身份登場，她表示︰「我非常喜歡佩戴Tiffany珠寶，與伴我成長的經典品牌合作對我來說意義非凡。能夠參與HardWear形象廣告拍攝讓我既榮幸又期待，希望大家拭目以待。」

▲▼Rose 。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

▲早在Tiffany宣布代言前，ROSÉ已頻繁戴Tiffany珠寶搭配私服。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

►Rose邪惡視角秀28萬Tiffany鑽戒　辣腿全都露

►Rosé愛犬過太爽！竟用「Tiffany狗碗」吃蛋糕　網：狗界人生勝利組

關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany, BLACKPINK, ROSÉ, Lisa, Jennie, Jisoo

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

沛納海青銅潛水錶變小了　更好戴、女生也能駕馭

沛納海青銅潛水錶變小了　更好戴、女生也能駕馭

宋仲基連換6只Hublot百萬錶　帶貨王吸台灣貴客打包

宋仲基連換6只Hublot百萬錶　帶貨王吸台灣貴客打包

Rose邪惡視角秀28萬Tiffany鑽戒　辣腿全都露

Rose邪惡視角秀28萬Tiffany鑽戒　辣腿全都露

天梭表全球斷貨是這款　潛水錶進化奪ISO專業認證 英女王戴愛的珍珠告別摯愛　凱特喪禮造型致敬菲利普親王73年婚姻 蕭亞軒白皙美腿全都露　百萬「錶王」PP搶風采 歐米茄延期上市的奧運錶終於曝光！　清爽配色源於東奧徽章 亮・珠寶／Dior玫瑰重量級寶石坐鎮　旋開花朵手鐲變時計 大霈甩小資女形象樂當貴婦　哀怨等不到人送鑽戒不如靠自己 小金球串成喬治傑生葡萄珠寶　移動圓球變身新項鍊

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面