時尚吸金王是BLACKPINK！　ROSÉ不輸Lisa擒Tiffany珠寶代言

▲BLACKPINK成員ROSÉ成為Tiffany全球品牌代言人。（圖／Tiffany提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

放眼亞洲娛樂圈，南韓女團BLACKPINK絕對是最受時尚圈寵愛的天團，Tiffany & Co.今正式宣布BLACKPINK成員ROSÉ擔任全球品牌代言人，她同時也是法國時裝品牌SAINT LAURENT春夏廣告主角，而與她同團的Lisa穩坐寶格麗（BVLGARI）與Celine品牌大使，Jisoo則是Dior時尚美妝大使又與卡地亞（Cartier）友好，千金小姐出身的「人間香奈兒」Jennie為香奈兒（CHANEL）大使，4姝「吸睛」與「吸金」功力果然一流。

▲ROSÉ演繹Tiffany HardWear系列珠寶展現個性美。







▲ROSÉ同時是SAINT LAURENT春夏廣告主角。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）



BLACKPINK 4位團員接下的代言，全是時尚圈頂尖的一線品牌，企圖藉由她們在年輕世代的影響力，開拓新客層。在正式宣布代言前，她們都會先在平均4000萬人追蹤的個人IG，置入一些品牌穿搭，公開活動時也會盡力搭配搏曝光，超強的帶貨力讓品牌感受深切。

▲Lisa是寶格麗品牌大使，隨身配件少不了標誌性的珠寶與腕錶。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）





▲Jennie穿香奈兒2021春夏粉色開襟衫出遊。（圖／翻攝jennierubyjane IG）





▲Jisoo則是Dior時尚與美妝大使。（圖／Dior提供）

近期於ROSÉ個人IG，不難發現Tiffany HardWear系列珠寶是她的心頭好，無論是平口小可愛或性感小洋裝都好搭，原來她在暗示與品牌的合作關係，今正式發布她成為全球代言人，於Tiffany HardWear數位形象廣告中以全新身份登場，她表示︰「我非常喜歡佩戴Tiffany珠寶，與伴我成長的經典品牌合作對我來說意義非凡。能夠參與HardWear形象廣告拍攝讓我既榮幸又期待，希望大家拭目以待。」

▲早在Tiffany宣布代言前，ROSÉ已頻繁戴Tiffany珠寶搭配私服。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）



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