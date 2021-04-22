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6款「人氣保養品」對環境友善！顧到媽媽肌膚又減齡　漂亮一整年

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編輯／Emily　圖／Pinkoi提供、翻攝自shop.thebodyshop.com.tw

母親節禮物還沒有頭緒的話，選保養品準不會出錯，這裡幫你精選6款主打環境友善的人氣保養品，讓最愛的媽媽漂亮一整年。媽媽收到後能用天然的方式輕鬆回春，在全方位呵護頭髮、臉部、頸部、手部及心靈的同時，也能用心對待地球。

1.Reise米膚 頭髮人氣洗護組

頭上冒出白髮很容易透露年齡，這款洗髮組用最環保有愛的方式幫媽媽找回秀麗黑髮，以多種天然植物油、維他命及蛋白質成分的米糠萃取物，讓頭髮彈性水亮、柔順不糾結，而且主打無動物實驗、選用低碳環保瓶器，能做到環境友善。

▲母親節保養品禮物。（圖／pinkoi提供）

▲母親節保養品禮物。（圖／pinkoi提供）

2.膜殿 全效口紅泥膜

每天忙碌的媽媽可能會忘記保養，這時就很適合送這款面膜當禮物，讓媽媽一敷就有感。針對臉部不同膚質精準保養、改善肌膚，一次達到控油、提亮、水嫩多種功效，省時省力就能擁有自然透亮光澤肌。

▲母親節保養品禮物。（圖／pinkoi提供）

▲母親節保養品禮物。（圖／pinkoi提供）

3.Herb Farm 柑橘甜杏仁潤膚乳

頸部是最容易透漏年齡的部位，紐西蘭護膚品牌Herb Farm的潤膚乳讓媽媽透過簡單的塗抹，就能深層滋潤肌膚，讓脖子皺紋消失，降低視覺年齡。而且品牌非常重視環境友善，堅持無動物實驗、選用100%自種藥草和可回收包裝。

▲母親節保養品禮物。（圖／pinkoi提供）

4.澳洲科菈Koala eco 洗潤呵護二入組禮盒

媽媽的手很需要細心呵護，這款護膚級洗潤呵護組能讓雙手在清洗的同時達到修護，裡面添加澳洲檸檬尤加利、迷迭香精油，有效清潔卻不讓肌膚有負擔，每一次的洗手都像做微spa，同時品牌也主打100%植物純淨配方與再生循環塑膠包裝。

▲母親節保養品禮物。（圖／pinkoi提供）

▲母親節保養品禮物。（圖／pinkoi提供）

5.Aery Living 正能量芳療香氛蠟燭

想要減齡除了外在勤保養，內心放鬆、保持愉悅也是一大關鍵！英國香氛品牌Aery Living主打環保芳療香氛，選用可回收再生的天然原料、包裝，打造環境友善香氛。清爽舒適的香氣能放鬆感官，達到療癒、舒緩效果。以上商品都可以在Pinkoi官網購買。

▲母親節保養品禮物。（圖／pinkoi提供）

▲母親節保養品禮物。（圖／pinkoi提供）

6. THE BODY SHOP 白麝香沐浴組

注重環境友善、永續經營的THE BODY SHOP，也針對母親節推出優惠禮盒，其中「白麝香沐浴組」包含沐浴膠和潤膚乳，沐浴後肌膚光滑而不乾澀，再配上潤膚乳，更能加強潤澤效果，還會讓全身散發浪漫的麝香味道。

▲母親節保養品禮物。（圖／pinkoi提供）

▲母親節保養品禮物。（圖／pinkoi提供）

►母親節禮物好難選？6款「美容舒壓小家電」讓媽媽暖心一整年

►8款「母親節蛋糕」收服媽媽的味蕾　真櫻花千層、Lemon起司派讓人驚豔

關鍵字：

pinkoi, 母親節, 禮物, 保養, 環境友善

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