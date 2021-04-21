林心如穿搭哲學是「投資自己」！　IG驚喜曝美照逆齡成18歲





▲Max Mara 2021春夏系列請到林心如演繹。（圖／品牌提供）



記者鮑璿安／台北報導

女星林心如新劇《她們創業的那些鳥事》進入最後高潮，戲外她出鏡Max Mara 2021春夏系列形象照，林心如也親自在IG分享美照，吸引眾多粉絲朝聖。此次不僅特別移前往台南「奇美博物館」拍攝，林心如更換上多套「大女人」西裝、外衣單品展現十足氣場，張張美照曝光都宛如時尚大片，表現力十分驚艷。





▲林心如換上綠松石色長版風衣，oversize輪廓勾勒出幹練氣場 。（圖／品牌提供）





▲林心如以袖子採垂綴感設計的駝色成套西裝出鏡 。（圖／品牌提供）

Max Mara 2021春夏系列以文藝復興風格為主題，搶先請到林心如演繹，來到奇美博物館，先換上綠松石色長版風衣，oversize輪廓勾勒出幹練氣場，林心如綁起氣質包頭，同時以翻領和寬鬆的和服袖設計，充分呈現復古樣貌。下一套造型，林心如更以袖子採垂綴感設計的駝色成套西裝出鏡，手插口袋展現超乎過往的霸氣。

▲甜美的棉質斜紋布連身裙露出絕美肩頸線條 。（圖／品牌提供）

除了俐落的套裝，林心如穿著甜美的棉質斜紋布連身裙，運用平肩領口，露出柔美的頸部線條，加上裙側微微開衩設計，豐富肢體美感，而抽繩點綴腰部細節，S曲線頓時若隱若現，順勢成為逆齡少女。最後，林心如也大方分享穿搭心得：「人生就是應該不斷的投資自己，選擇一件穿起來舒適自信、質感好的單品，便能讓自己美的輕鬆不費力。」