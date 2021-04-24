fb ig video ETtoday search mobile

網評第一的「台酒青春露」激殺330元！被讚太好用，必須囤10瓶以上

>

文／C編

夏季即將到來，肌膚容易缺水，加強保濕成為重要的一件事，購物網站「Her和她」推薦「台酒生技酒粕青春露品牌明星組 120ml*6入組」，是台灣製造、 NO.1的逆齡神仙水，不管是濕敷還是乾擦都立刻有感，原價10080元，現在只要1980元，低於2折的價格，划算到不能想像。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲青春露,台酒生技,台酒,保養,保濕。（圖／pexels、her） 

▲台酒生技酒粕青春露品牌明星組 120ml*6入組，原價10080元、特價1980元。點我購買。

夏季出汗多，肌膚也因此缺水乾燥，需要更厲害的補水保濕，很適合選用台酒生技的酒粕精粹逆齡活膚青春露，含有16種植物萃取成分，能舒緩、保濕，同時細緻毛孔，打造完美無瑕的肌膚狀態。

 ▲青春露,台酒生技,台酒,保養,保濕。（圖／pexels、her）

▲夏季濕敷化妝水用量超大。（圖／pexels）

台酒生技酒粕青春露在網路上有很高評價，「用了4年了，定時回購」、「俗又大碗，好用＋1」、「有用過，覺得蠻滋潤的，效果保濕」、「好用，CP值很高，豪邁用不心疼」、「超好用，已經用超過10罐以上，連我媽都跟著用，家裡滿滿的囤貨」。

▲青春露,台酒生技,台酒,保養,保濕。（圖／pexels、her） 

▲搭配7水法按摩臉部效果更好。（圖／pexels）

這款酒粕青春露散發淡淡的米香，搭配上稍微濃稠的質地，非常適合拿來濕敷，一點都不會心疼，搭配化妝棉或是使用韓妞們都在使用的「7水法」，就是使用化妝棉擦拭臉部7次，更能達到完美的保濕效果。

▼▼點圖搶特價▼▼

 ▲青春露,台酒生技,台酒,保養,保濕。（圖／pexels、her）

▲台酒生技酒粕青春露品牌明星組 120ml*6入組，原價10080元、特價1980元。點我購買。

購物網站「Her和她」推出「台酒生技酒粕青春露品牌明星組 120ml*6入組」，原價10080元、特價1980元，相當於一瓶只要330元，根本就只有大牌青春露的尾數而已，拿來夏天濕敷一點都不會心疼，可以豪邁的爽用。

關鍵字：

青春露, 台酒生技, 台酒, 保養, 保濕, Her, Her和她

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

韓系小姊姊慵懶低馬尾　超簡單編髮每天都可以綁

韓系小姊姊慵懶低馬尾　超簡單編髮每天都可以綁

iPhone必學3個小技巧：拍影片自帶音樂、照片徹底隱藏這樣做就對

iPhone必學3個小技巧：拍影片自帶音樂、照片徹底隱藏這樣做就對

COSTCO「神級香香豆」網友瘋搶！洗衣放一點就可以去除異味

COSTCO「神級香香豆」網友瘋搶！洗衣放一點就可以去除異味

鍋寶「粉紅電鍋」11670元→2490元！激殺2.1折　分離式外鍋太方便 iPhone 12特價了！下殺24888元再送1200元　5色可選不用等 睡前3分鐘預防掉髮　這兩個超簡單動作一定要學會 長髮絆手絆腳很麻煩？手殘人也會的花式馬尾　瞬間減齡10歲 星巴克4／26起買一送一　85度C拿鐵、奶茶「限時第二杯20元」　 「微醉的男人最容易手到擒來！」揭秘男人5心態　越老套的招越有效 「小鳥戒指」十根不夠戴！鸚鵡、山雀站一排巨可愛　還能依偎和親嘴

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面