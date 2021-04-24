網評第一的「台酒青春露」激殺330元！被讚太好用，必須囤10瓶以上

文／C編

夏季即將到來，肌膚容易缺水，加強保濕成為重要的一件事，購物網站「Her和她」推薦「台酒生技酒粕青春露品牌明星組 120ml*6入組」，是台灣製造、 NO.1的逆齡神仙水，不管是濕敷還是乾擦都立刻有感，原價10080元，現在只要1980元，低於2折的價格，划算到不能想像。

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▲台酒生技酒粕青春露品牌明星組 120ml*6入組，原價10080元、特價1980元。點我購買。



夏季出汗多，肌膚也因此缺水乾燥，需要更厲害的補水保濕，很適合選用台酒生技的酒粕精粹逆齡活膚青春露，含有16種植物萃取成分，能舒緩、保濕，同時細緻毛孔，打造完美無瑕的肌膚狀態。

▲夏季濕敷化妝水用量超大。（圖／pexels）



台酒生技酒粕青春露在網路上有很高評價，「用了4年了，定時回購」、「俗又大碗，好用＋1」、「有用過，覺得蠻滋潤的，效果保濕」、「好用，CP值很高，豪邁用不心疼」、「超好用，已經用超過10罐以上，連我媽都跟著用，家裡滿滿的囤貨」。

▲搭配7水法按摩臉部效果更好。（圖／pexels）



這款酒粕青春露散發淡淡的米香，搭配上稍微濃稠的質地，非常適合拿來濕敷，一點都不會心疼，搭配化妝棉或是使用韓妞們都在使用的「7水法」，就是使用化妝棉擦拭臉部7次，更能達到完美的保濕效果。

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購物網站「Her和她」推出「台酒生技酒粕青春露品牌明星組 120ml*6入組」，原價10080元、特價1980元，相當於一瓶只要330元，根本就只有大牌青春露的尾數而已，拿來夏天濕敷一點都不會心疼，可以豪邁的爽用。