PORTER「黑魂小包」男、女生背都超帥　背後靈感來自西裝的特殊元素

記者王則絲／台北報導

包袋品牌PORTER INTERNATIONAL今年春夏推出全新「SASH」系列包款，全都是由純黑色的有光尼龍材質打造，放眼望去總共7款「黑魂小包」，不論男生、女生背起來都超帥，而此系列背後的創作靈感則是來自「西裝腰封」的概念，象徵將正裝元素帶入休閒生活。

▲模特兒示範PORTER INTERNATIONAL「SASH」系列包款。（圖／品牌提供）



PORTER INTERNATIONAL邁入創立第21年，「行李夫」、「走路人」早已是民眾很熟悉的LOGO，實用的功能性則是其招牌特色，由於最初以「公事包」設計出發，品牌總給人沉穩的印象，而這兩年來PORTER INTERNATIONAL積極注入年輕活血，不只創立了服裝支線品牌ADV_LABEL，在包袋設計上也漸漸走向休閒多功能性，更加不侷限於性別或是使用場合。

▲PORTER INTERNATIONAL今年春夏全新「SASH」系列包款。（圖／品牌提供）

呼應疫情影響下逐漸模糊的工作與生活場域，PORTER INTERNATIONAL今年春夏全新「SASH」系列包款，「SASH」原意即為「西裝腰封」，象徵將正裝與休閒混搭融合，主張「生活即派對，派對即生活」，推出各式不同大小的肩背包、公事包或電腦包。

▲PORTER INTERNATIONAL「SASH」系列外型中性，男生、女生都能駕馭自如。（圖／品牌提供）



「SASH」系列包款全由單一純黑色貫穿，並運用潮流韻味的光感尼龍材質打造，延續PORTER INTERNATIONAL的實用基調，共7款新包中全都能看見大量的小口袋、暗袋、拉鍊、卡夾⋯⋯以及可拆卸的背帶等設計，外型中性簡約，低調卻內斂光澤特別有質感，不論是男生、女生背起來都相當帥氣有型，不受性別拘束，更不侷限於任何場合使用；而「西裝腰封」的概念則透過包面上半掩的內縫設計呈現，同樣能達到「修身」的效果。

▲「SASH」系列包款都充滿隱藏的小細節。（圖／記者王則絲攝）



【更多春夏潮流好物】

英國潮牌Superdry由新代理商星裕國際接手後正式回歸台灣，近日已陸續於桃園、台中、高雄的百貨開設櫃點，未來還將在新竹、台北持續展店。這次回歸民眾們最關注的就是「售價調整」，相比以往幾乎是以「英國定價的兩倍」販售，現在的價格可說是接近「半價」！且全新引進了Superdry沒在台灣上市過的品牌支線，與過往形象大不相同。

▲Superdry回歸台灣。（圖／品牌提供）



近期潮流圈值得關注的還有UNIQLO X JW Anderson的最新春夏聯名系列，即將於4月23日正式上架，UNIQLO X JWA 2021春夏系列以「繽紛刺繡、繁花盛開」為主題靈感，將刺繡方式融入聯名系列，色調上則反映與自然大地的連結，平靜而療癒。

本季系列裡可以看到大量的「刺繡小花」元素，運用於男、女裝T恤、POLO衫、帽款配件或是托特包上，搭配不同顏色的衣服，上頭的小花品種樣式也會隨之變換，細看還有微微的立體感相當精緻，在簡約素雅的服裝上顯得特別可愛，因此「刺繡小花」單品絕對是本次必敗。

▲「刺繡小花」元素單品，UNIQLO X JWA 2021春夏男、女裝T恤、POLO衫、帽款。



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