fb ig video ETtoday search mobile

PORTER「黑魂小包」男、女生背都超帥　背後靈感來自西裝的特殊元素

>

記者王則絲／台北報導

包袋品牌PORTER INTERNATIONAL今年春夏推出全新「SASH」系列包款，全都是由純黑色的有光尼龍材質打造，放眼望去總共7款「黑魂小包」，不論男生、女生背起來都超帥，而此系列背後的創作靈感則是來自「西裝腰封」的概念，象徵將正裝元素帶入休閒生活。

▲PORTER INTERNATIONAL SASH系列。（圖／品牌提供）

▲模特兒示範PORTER INTERNATIONAL「SASH」系列包款。（圖／品牌提供）

PORTER INTERNATIONAL邁入創立第21年，「行李夫」、「走路人」早已是民眾很熟悉的LOGO，實用的功能性則是其招牌特色，由於最初以「公事包」設計出發，品牌總給人沉穩的印象，而這兩年來PORTER INTERNATIONAL積極注入年輕活血，不只創立了服裝支線品牌ADV_LABEL，在包袋設計上也漸漸走向休閒多功能性，更加不侷限於性別或是使用場合。

▲PORTER INTERNATIONAL SASH系列。（圖／品牌提供）

▲PORTER INTERNATIONAL今年春夏全新「SASH」系列包款。（圖／品牌提供）

呼應疫情影響下逐漸模糊的工作與生活場域，PORTER INTERNATIONAL今年春夏全新「SASH」系列包款，「SASH」原意即為「西裝腰封」，象徵將正裝與休閒混搭融合，主張「生活即派對，派對即生活」，推出各式不同大小的肩背包、公事包或電腦包。

▲PORTER INTERNATIONAL SASH系列。（圖／品牌提供）

▲PORTER INTERNATIONAL「SASH」系列外型中性，男生、女生都能駕馭自如。（圖／品牌提供）

「SASH」系列包款全由單一純黑色貫穿，並運用潮流韻味的光感尼龍材質打造，延續PORTER INTERNATIONAL的實用基調，共7款新包中全都能看見大量的小口袋、暗袋、拉鍊、卡夾⋯⋯以及可拆卸的背帶等設計，外型中性簡約，低調卻內斂光澤特別有質感，不論是男生、女生背起來都相當帥氣有型，不受性別拘束，更不侷限於任何場合使用；而「西裝腰封」的概念則透過包面上半掩的內縫設計呈現，同樣能達到「修身」的效果。

▲PORTER SASH系列。（圖／記者王則絲攝）

▲PORTER SASH系列。（圖／記者王則絲攝）

▲「SASH」系列包款都充滿隱藏的小細節。（圖／記者王則絲攝）

【更多春夏潮流好物】 

英國潮牌Superdry由新代理商星裕國際接手後正式回歸台灣，近日已陸續於桃園、台中、高雄的百貨開設櫃點，未來還將在新竹、台北持續展店。這次回歸民眾們最關注的就是「售價調整」，相比以往幾乎是以「英國定價的兩倍」販售，現在的價格可說是接近「半價」！且全新引進了Superdry沒在台灣上市過的品牌支線，與過往形象大不相同。

▲Superdry回歸。（圖／品牌提供）

▲Superdry回歸台灣。（圖／品牌提供）

近期潮流圈值得關注的還有UNIQLO X JW Anderson的最新春夏聯名系列，即將於4月23日正式上架，UNIQLO X JWA 2021春夏系列以「繽紛刺繡、繁花盛開」為主題靈感，將刺繡方式融入聯名系列，色調上則反映與自然大地的連結，平靜而療癒。

▲UNIQLO X JWA春夏。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X JWA春夏。（圖／品牌提供）

本季系列裡可以看到大量的「刺繡小花」元素，運用於男、女裝T恤、POLO衫、帽款配件或是托特包上，搭配不同顏色的衣服，上頭的小花品種樣式也會隨之變換，細看還有微微的立體感相當精緻，在簡約素雅的服裝上顯得特別可愛，因此「刺繡小花」單品絕對是本次必敗。

▲UNIQLO X JWA春夏。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X JWA春夏。（圖／品牌提供）

▲「刺繡小花」元素單品，UNIQLO X JWA 2021春夏男、女裝T恤、POLO衫、帽款。

►Superdry售價調整「半價」回歸！北中南展店計畫公開，全新支線更好逛

►UNIQLO X JWA「刺繡小花」巨可愛　最新聯名必收單品搶先看

關鍵字：

PORTER, PORTER INTERNATIONAL, 走路人, 行李伕, 春夏, SASH, 西裝腰封, 黑魂小包, 小包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

喜歡和女友黏在一起的3大星座男！Top 3佔有慾、控制欲都很高

喜歡和女友黏在一起的3大星座男！Top 3佔有慾、控制欲都很高

嘴超緊！「最守得住秘密」星座Top 3 　處女裝傻、冠軍跌破眼鏡

嘴超緊！「最守得住秘密」星座Top 3 　處女裝傻、冠軍跌破眼鏡

Lisa額頭正式曝光！新髮型照反應很兩極　網直指：髮際線堪憂

Lisa額頭正式曝光！新髮型照反應很兩極　網直指：髮際線堪憂

BURBERRY新T恤理念「好男人不包二奶」　穿上直接露兩點笑翻網 玄彬起床萌樣「老婆視角」全曝光　剪了顆「瓜呆頭」也能超帥！ IKEA內湖直擊！比敦北店大1倍　「全球獨家」鯊鯊芝麻包超可愛！ 李敏鎬新美劇《柏青哥》拋棄貴公子形象　日本和服、灰白頭髮造型曝光 換季白T就發黃！6個保養小技巧　讓你每次穿都像新買的白又亮 減肥醫師曝4種常見「錯誤早餐搭配」！第3項油脂超高、熱量爆表 IKEA內湖店「6大亮點」搶先公開！自助結帳更方便、鯊魚風餐廳絕美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面