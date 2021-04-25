現做豆漿20分鐘！超美「珍珠白豆漿機」3080元　實用多功、打果汁也行

文／C編

豆漿營養成分多，對身體的好處也不少，但買市售豆漿需要注意是否有過多添加、選用的豆子是否優良，既然如此，不如自己在家磨吧！購物網站「Her和她」推出「九陽全自動多功能料理豆漿機」，原價5980元、特價3080元，一台外型好看的豆漿機，還能現磨、現煮出好喝豆漿。

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▲九陽全自動多功能料理豆漿機，原價5980元、特價3080元。點我購買。



九陽全自動多功能料理豆漿機具有超微精磨技術，可以把黃豆磨得細緻，煮起來的豆漿更香濃，加熱的同時也不容易糊底，受熱均勻，不需要特別顧火爐，約20分鐘就可以輕鬆製作出香濃的豆漿。

▲好的黃豆才能做出好的豆漿。（圖／pexels）

除了豆漿，這台多功能的豆漿機還可以製作核桃杏仁露、香濃芒果汁、黑芝麻糊、美味粥等等，一機完成，加上內部採用304不鏽鋼膽，雙層不鏽鋼設計，安全不燙手，同時清潔也非常方便，不用整機下去洗，直接洗內膽就OK！

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「Her和她」推出「九陽全自動多功能料理豆漿機」，原價5980元、特價3080元，容量大約是900ml至1300ml，很適合2到5人使用，簡約珍珠白色外型時髦好看，絕對是重視居家健康必備。