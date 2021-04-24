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「哥吉拉拖把套」張開大口幫你吃光垃圾　醜萌造型抱起來就像小寵物

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編輯／Emily　圖／翻攝自p-bandai.jp、a-onstore.jp

打掃是一件讓人心情鬱悶的事，但如果有可愛、有趣的裝飾小物陪伴，反而能一掃憂愁，讓你產生打掃的動力。日本萬代旗下的SUN-STAR文具公司就推出了一款醜萌醜萌的「哥吉拉拖把套」，把哥吉拉造型玩偶套上拖把，看起來莫名搞笑，拖地時就像哥吉拉在幫你吃垃圾。

▲哥吉拉拖把套。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲哥吉拉拖把套。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

近期電影《哥吉拉大戰金剛》非常火紅，也勾起大家對以前哥吉拉系列電影的回憶。這款「哥吉拉拖把套」就是以《正宗哥吉拉》電影裡出現過的哥吉拉「第二型態」造型製作，這個階段的哥吉拉用四肢爬行前進，因為從蒲田登陸而被暱稱為「蒲田君」，它有著呆滯的凸眼、肥胖身軀和超迷你四肢，看起來一點都不可怕，反而充滿萌感。

▲哥吉拉拖把套。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲哥吉拉拖把套。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲哥吉拉拖把套。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

「哥吉拉拖把套」把電影裡「蒲田君」的凸眼、大嘴巴、鰓、鰭…全部還原，做成一隻呆萌的玩偶，套在拖把上拖地時，就像隻怪獸在地上爬行，張著它的血盆大口清除所有垃圾，真的跟電影畫面很神似。不用的時候，拿起來就是隻普通娃娃，抱在懷裡好像小寵物。

▲哥吉拉拖把套。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲哥吉拉拖把套。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲哥吉拉拖把套。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

另外，日本超人氣動畫《PUIPUI 天竺鼠車車》近期也有可愛的周邊商品登場，其中一個是超萌的「雙面變身布偶」，共有兩種款式，一隻是角色馬鈴薯，翻面後會變成他最愛吃的紅蘿蔔；另一款是西羅摩，翻面會變成第六話裡出現過的殭屍狀態。第二樣商品是「天竺鼠車車面紙套」，會做成布偶形式，一樣有馬鈴薯與西羅摩兩款，這系列預計2021年7月24日正式發售。

▲哥吉拉拖把套。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲哥吉拉拖把套。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

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關鍵字：

哥吉拉, 拖把套, 小物, 蒲田君, 打掃, 小物

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