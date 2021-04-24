fb ig video ETtoday search mobile

屈臣氏結帳率最高的10款「生活用品」　假日還有打折價更省荷包

>

屈臣氏的商品類型五花八門，無論是美妝品、日常用品一有短缺，只要有屈臣氏就安心，進去一趟就能滿載而歸離開，一次將所有日常所需補足！大家最常走進小屈購買的除了高CP值的彩妝與保養品，看似樸實不起眼的生活用品也是熱賣類別之一！這次整理出10款屈臣氏店內熱賣的超好用「生活用品」，連店員都掛保證買了不會後悔！

屈臣氏超細纖維擦髮巾，快速吸水擦髮巾

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

超細纖維為絹的1/5細，吸水速度較一般毛巾快，也不易產生毛絮，能短時間內將頭髮的水分擦乾，減少吹風機熱風對頭髮的傷害。快速吸水擦髮巾較一般毛巾厚，對於髮量多的長髮人來說，是吹乾頭髮的好幫手。

屈臣氏雙頭黑棉花棒

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

屈臣氏自有品牌推出的雙頭黑棉花棒，棉頭扎實，使用起來非常方便，常有買一送一優惠，絕對是日用品的囤貨首選。

護妍天使隱形痘痘貼

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

長出惱人痘痘時的救星「護妍天使隱形痘痘貼」，每張貼紙僅有0.01 cm超薄邊，能緊密服貼在肌膚上，形成保護隔離，還能吸收分泌物，放心上妝沒問題。

Footer玩美足肌 積雪草潤白水感足膜

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

由Kevin老師掛名推薦的足膜，以現在最夯的積雪草為主成分，保養足部肌膚的同時也維持保水，還有滋潤亮白足部的效果唷！

屈臣氏壓紋化妝棉

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

屈臣氏自有品牌推出的化妝棉不稀奇，但這款由韓國原裝進口，韓國純棉製造，雙面鑽石型壓紋設計，棉片不易變形，使用時不留棉絮，也不含螢光增白劑！

熊寶貝香氛室內擴香

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

少女們的衣物最愛使用的熊寶貝，所推出的室內香氛同樣受到歡迎。除了佛系定價只要NT$199（更不用說常有第二件5折的折扣），還有鼠尾草、白茶、橙花等療癒又舒適的豐富香味選擇，每一款都想要帶回家！

蘭諾衣物柔軟芳香豆

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

讓衣服穿起來更舒適柔軟的蘭諾衣物柔軟芳香豆，兩款味道都是軟綿綿的甜香，讓洗過的衣物從觸感到嗅覺都充滿療癒感，被溫柔呵護的感受讓人無法抗拒！

CREST專業鑽白漱口水

 ▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

亮白牙膏品牌CREST所推出的漱口水，在天后蔡依林代言的加持下，已經是美齒愛好者的最愛品牌！自美國原裝進口，無添加酒精，漱起來口感溫和不辣口，清爽的薄荷口味讓人欲罷不能！

風倍清織物除菌消臭噴霧

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

一整天出門在外，身上衣物難免沾染異味與細菌，號稱能分解異味的「風倍清消臭噴霧」能噴灑在窗簾、床鋪、鞋子、與紡織類衣物上，也是很多機車族放在車上或辦公空間的必備好物！

活沛多紅豆水、黑豆水

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

每天一包方便攜帶的黑豆水與紅豆水，能輕鬆調理身體循環，低熱量又順口，愛美女性每個月都要購入，當水喝也沒有負擔！

延伸閱讀：

【2021屈臣氏沐浴乳推薦】男女生最好評「沐浴乳熱賣排行TOP10」洗後膚觸細緻不緊繃，一覺睡醒還是香！

一篇搞懂會員專屬優惠：2021屈臣氏、寶雅、康是美【會員優惠懶人包】聰明買更省荷包！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 屈臣氏, 生活小物

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

男人最愛情話Top 5　「我愛你」跌出榜外，第1名甜到心坎裡

男人最愛情話Top 5　「我愛你」跌出榜外，第1名甜到心坎裡

星巴克4／26起買一送一　85度C拿鐵、奶茶「限時第二杯20元」　

星巴克4／26起買一送一　85度C拿鐵、奶茶「限時第二杯20元」　

「微醉的男人最容易手到擒來！」揭秘男人5心態　越老套的招越有效

「微醉的男人最容易手到擒來！」揭秘男人5心態　越老套的招越有效

AirPods Pro挑戰超低價！7990元→5990元　別猶豫快買下去 木村光希淡妝暗沉遭網轟：崩壞　千萬珠寶卡「溝溝」扳回一城 人生第一罐「乳霜」從這些經典挑！黑繃帶、無敵霜　網好評8款用過一生推 網評第一的「台酒青春露」激殺330元！被讚太好用，必須囤10瓶以上 GU重磅聯名蜷川實花！多款「碎花洋裝」超唯美　女孩們絕對必敗 「小鳥戒指」十根不夠戴！鸚鵡、山雀站一排巨可愛　還能依偎和親嘴 火影忍者全新聯名釋出！六道九尾+忍者長褲太帥　多口袋忍界標配

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面