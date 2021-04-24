屈臣氏結帳率最高的10款「生活用品」　假日還有打折價更省荷包

屈臣氏的商品類型五花八門，無論是美妝品、日常用品一有短缺，只要有屈臣氏就安心，進去一趟就能滿載而歸離開，一次將所有日常所需補足！大家最常走進小屈購買的除了高CP值的彩妝與保養品，看似樸實不起眼的生活用品也是熱賣類別之一！這次整理出10款屈臣氏店內熱賣的超好用「生活用品」，連店員都掛保證買了不會後悔！

屈臣氏超細纖維擦髮巾，快速吸水擦髮巾



超細纖維為絹的1/5細，吸水速度較一般毛巾快，也不易產生毛絮，能短時間內將頭髮的水分擦乾，減少吹風機熱風對頭髮的傷害。快速吸水擦髮巾較一般毛巾厚，對於髮量多的長髮人來說，是吹乾頭髮的好幫手。

屈臣氏雙頭黑棉花棒



屈臣氏自有品牌推出的雙頭黑棉花棒，棉頭扎實，使用起來非常方便，常有買一送一優惠，絕對是日用品的囤貨首選。

護妍天使隱形痘痘貼



長出惱人痘痘時的救星「護妍天使隱形痘痘貼」，每張貼紙僅有0.01 cm超薄邊，能緊密服貼在肌膚上，形成保護隔離，還能吸收分泌物，放心上妝沒問題。

Footer玩美足肌 積雪草潤白水感足膜



由Kevin老師掛名推薦的足膜，以現在最夯的積雪草為主成分，保養足部肌膚的同時也維持保水，還有滋潤亮白足部的效果唷！

屈臣氏壓紋化妝棉



屈臣氏自有品牌推出的化妝棉不稀奇，但這款由韓國原裝進口，韓國純棉製造，雙面鑽石型壓紋設計，棉片不易變形，使用時不留棉絮，也不含螢光增白劑！

熊寶貝香氛室內擴香



少女們的衣物最愛使用的熊寶貝，所推出的室內香氛同樣受到歡迎。除了佛系定價只要NT$199（更不用說常有第二件5折的折扣），還有鼠尾草、白茶、橙花等療癒又舒適的豐富香味選擇，每一款都想要帶回家！

蘭諾衣物柔軟芳香豆



讓衣服穿起來更舒適柔軟的蘭諾衣物柔軟芳香豆，兩款味道都是軟綿綿的甜香，讓洗過的衣物從觸感到嗅覺都充滿療癒感，被溫柔呵護的感受讓人無法抗拒！

CREST專業鑽白漱口水



亮白牙膏品牌CREST所推出的漱口水，在天后蔡依林代言的加持下，已經是美齒愛好者的最愛品牌！自美國原裝進口，無添加酒精，漱起來口感溫和不辣口，清爽的薄荷口味讓人欲罷不能！

風倍清織物除菌消臭噴霧



一整天出門在外，身上衣物難免沾染異味與細菌，號稱能分解異味的「風倍清消臭噴霧」能噴灑在窗簾、床鋪、鞋子、與紡織類衣物上，也是很多機車族放在車上或辦公空間的必備好物！

活沛多紅豆水、黑豆水



每天一包方便攜帶的黑豆水與紅豆水，能輕鬆調理身體循環，低熱量又順口，愛美女性每個月都要購入，當水喝也沒有負擔！

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