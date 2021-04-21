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IKEA內湖店限定鯊鯊包、霜淇淋「超真心試吃心得」　跟著點不踩雷

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▲IKEA內湖店亮點搶先看。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

很多人到IKEA不只是逛店買家具，更愛在IKEA吃美食，還被網友們笑稱「被家具店耽誤的餐廳」，IKEA內湖店4／28對外見客，曝光多款內湖店限定餐點，包括明星商品霜淇淋的全新口味「荔枝玫瑰覆盆子」、還有IKEA超級網紅鯊鯊造型芝麻包，消息一出就掀起網上超高討論，《ET FASHION》搶先曝光試吃心得，絕對真心，不用怕踩雷！

芝麻鯊鯊包

▲IKEA內湖店限定餐點試吃心得 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲IKEA內湖店限定餐點試吃心得 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲芝麻鯊鯊包，NT$35。

以IKEA超人氣鯊魚玩偶外型打造的超Q芝麻鯊鯊包，第一眼就可愛炸天，很適合家長們用來哄不想吃飯的小朋友，不過既然是實際試吃，首先就來將鯊鯊包撥開，內餡的芝麻是屬於飽滿、厚實的口感，不會太甜或是過膩，但吃起來有點乾，不容易吞嚥，看在鯊鯊包可愛的份上勉強給它3顆星。

24盎司丁骨牛排

▲IKEA內湖店限定餐點試吃心得 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲IKEA內湖店限定餐點試吃心得 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲IKEA內湖店限定餐點試吃心得 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲24盎司丁骨牛排，NT$690。

一登場就讓現場接連發出讚嘆聲，我們稍微用手比了一下，牛排的尺寸比手掌還大，厚度也很驚人，可能因為切起來十分費力，一開始擔心自己的咀嚼肌會不會承受不住，不抱期待吃下的第一口，結果軟嫩與嚼勁的口感，意料之外在嘴裡噴發，餐點還附贈薯條與溫烤蔬菜，台幣690元的價格CP值算相當高，算是家庭號份量，或是胃口較大的人也很適合，直接給它4顆星。

起司肉醬玉米片

▲IKEA內湖店限定餐點試吃心得 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲IKEA內湖店限定餐點試吃心得 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲起司肉醬玉米片，NT$50。

玉米脆片香脆的口感，佐上濃厚的起司淋醬，讓原本覺得這跟多力多滋有何不同的我，忍不住一口接著一口，除此之外，餐點上方也淋上了微辣肉醬，順勢帶出整體食物的香氣，不論是搭配現場的氣泡水、還是啤酒都很合適，4顆星當之無愧。

荔枝玫瑰覆盆子霜淇淋

▲IKEA內湖店限定餐點試吃心得 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲荔枝玫瑰覆盆子霜淇淋，NT$20。

可以說是全場最令人期待的重頭戲，霜淇淋可是IKEA除了牛肉丸之外最經典的明星餐點，甜筒看過去是浪漫的粉嫩配色，甜甜的荔枝搭配有點酸的覆盆莓帶來了夏日的清爽口感，是能瞬間擄獲少女芳心的水果味，但吃到後面會發現香料味有偏重，果然還是原味奶香的霜淇淋最經典，評價3顆星。

►IKEA內湖店真實樣貌！「6大亮點」首次自助結帳、鯊魚風餐廳絕美

►IKEA內湖直擊！比敦北店大1倍　「全球獨家」鯊鯊芝麻包超可愛！

關鍵字：

IKEA, IKEA敦北店, 敦北店, IKEA內湖, 內湖, 收攤, 鯊鯊包

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